La relación entre la violación de derechos humanos y el cambio climático se expone en Canido

Exposición de Amnistía Internacional en el centro cívico de Canido EMILIO CORTIZAS

La sala de exposiciones del centro cívico de Canido sirve de espacio para la muestra de la organización no gubernamental de Amnistía Internacional que explica cómo afecta el cambio climático a los derechos humanos. Esta es la principal pregunta a la que responden los distintos paneles explicativos, que a su vez resuelven otras cuestiones relacionadas con esta crisis global, desde los conceptos más básicos hasta otros asuntos con numerosas aristas como puede ser la transición energética.

Esta propuesta se distingue por poner el foco en la importancia de tomar un papel activo a la hora de detener el cambio climático, sin dejar de lado y, de hecho, destacando, el rol que ocupan los gobiernos en esta problemática.

Al mismo tiempo, la exposición resalta la labor que se está llevando a cabo en pro de esta lucha: “Desde individuos ata empresas e cidades, persoas de todo o mundo dedícanse a desenvolver políticas, campañas e solucións que protexan as persoas e o planeta”, señalando la oportunidad que tiene la humanidad de aprender de aquellos pueblos indígenas que consiguieron mantener a lo largo de los siglos modos de vida más sostenibles.

En relación con esto, la selección presenta al visitante historias concretas, con nombres y apellidos como los de Joel Chipiaje, miembro de la comunidad Aseinpome que, en 2015, volvió a sus tierras ancestrales junto a 42 familias, después de 30 años de desplazamiento forzado debido a un conflicto armado. A partir de estos protagonistas, y otros como el fundador del movimiento de niños y niñas Guardianes por la Vida, el activista desde los 9 años Francisco Vera Manzanares, no solo se da valor a la resistencia y a la acción sino también a la necesidad de protección de determinados colectivos.

Así, uno de los paneles que componen esta exposición se dedica al término de ‘justicia climática’, una idea centrada en las causas originarias de la crisis y que tiene en cuenta las diferentes formas en las que afecta a las poblaciones de todo el mundo, llegando a reproducir e incrementar diferencias sociales. Por lo tanto, el concepto sirve a movimientos organizados y a la sociedad civil para incentivar el diseño de “respostas e políticas xustas que aborden eses desequilibrios e inxustizas”.

Consecuencias

Además de las causas del cambio climático, la exposición también señala sus principales efectos, entre los que figura la previsión de la Organización Mundial de la Salud, que calcula que este proceso “causará 250.000 mortes ao ano entre 2030 e 2050”.

Los últimos responsables se dejan claro: “A falta de acción dos gobernos para abordar o cambio climático a pesar das evidencias científicas podería ser a maior violación interxeracional dos dereitos humanos da historia”.