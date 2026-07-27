El gobierno local retoma el teletrabajo estableciendo un límite de un día a la semana

El alcalde, José Manuel Rey, durante la presentación de la medida J.G.

El gobierno local de Ferrol recuperará próximamente la modalidad de teletrabajo para los funcionarios municipales tras su suspensión en junio de 2025 para reconfigurar la modalidad. Así lo anunció este lunes el alcalde, José Manuel Rey, informando de que ya se habían resuelto todas las solicitudes recibidas.

En este sentido, el regidor recordó que el Concello “está levando a cabo unha importante reorganización interna para a mellora da administración co fin de prestar un mellor servizo á cidadanía, para dar un salto de calidade pendente dende hai moitos anos”, un proceso en el que se incluye la adopción, ahora sí de forma oficial –la anterior estaba motivada por la pandemia de coronavirus– esta modalidad. De esta forma, Rey Varela detalló que, de las 67 peticiones remitidas por los funcionarios municipales, 47 fueron aceptadas –el 74,6%– y 16 desestimadas al ser incompatibles con este régimen laboral.

Funcionamiento

El teletrabajo, por tanto, podrá ejercerse durante un día a la semana, con la excepción de los lunes y los viernes –los primeros al ser la jornada de reunión de los órganos colegiados y los segundos por ser la previa, en la que se preparan los expedientes que se abordarán en los mencionados encuentros–, además de los martes en el caso de los responsables de cada unidad operativa, puesto que ese día se definen los objetivos semanales de la administración. De igual forma, el nuevo reglamento contempla la posibilidad de incrementar dicho límite de manera temporal y excepcional, siempre y cuando esté justificada y permita el normal funcionamiento del área a la que pertenece el o la solicitante.

“Os criterios foron establecidos polo regulamento baixo estes parámetros, aseguró Rey Varela, avanzando que el departamento de Recursos Humanos continúa analizando las solicitudes que se siguen recibiendo. Asimismo, el regidor detalló que la presente era “a primeira fase” de implantación de este modelo, “a do réxime xeral”, y que, una vez termine, se abordarán las mencionadas excepciones, “que teñen que ver fundamentalmente cos coidados”, por ejemplo, a personas dependientes.

Valoración

Por su parte, el presidente de la Xunta de Persoal y responsable del sindicato CSIF en la administración ferrolana, Javier Sandá, expresó su satisfacción con esta medida, recordando que, desde el organismo de representación de los trabajadores municipales se llevaba mucho tiempo solicitando la reactivación de la modalidad “en todos os negociados onde era técnica e organizativamente posible”. A este respecto, el representante de los funcionarios insistió en que el teletrabajo no solo es una opción ya consolidada, sino también una herramienta “fundamental para a conciliación”.