El crowdfunding para que La Room cumpla 8 años supera su ecuador y vaticina cambios

Una noche de concierto en la sala ferrolana La Room, en la calle del Sol Cedida

De los 9.000 euros que está buscando recaudar La Room para terminar el año y cumplir con los “compromisos que ya estaban cerrados” como el concierto de Amparo Sánchez (Amparanoia), previsto para el 6 de noviembre, ya se ha alcanzado más de la mitad. La campaña no solo posibilitará la celebración del octavo aniversario con el habitual Pancho Varona, cuyas entradas forman parte del catálogo de recompensas a elegir al realizar donativos, sino que también permitirá “ganar tiempo” para estudiar las opciones del establecimiento de reinventarse.

La iniciativa de financiación colectiva ya ha recibido numerosos apoyos por parte de artistas que hicieron historia en La Room como Susana Adalid, que actuó en la inauguración en noviembre de 2018, otros que nunca tocaron en este espacio como Andrés Suárez, así como de compañeros de Clubtura (Asociación Galega de Salas de Música en Directo) como la Capitol o Mardi Gras.

Tal y como destaca el responsable, Maxi López, con este sistema no están pidiendo limosna, a pesar de que exista la posibilidad de donar sin recibir nada a cambio, sino que recurren a la venta de camisetas de La Room, entradas con consumición, CDs de nombres reconocidos como Auténticos Farsantes y el batería Miguel Lamas, una cena con hotel o incluso la fotografía firmada y enmarcada con la que el ferrolano Edu Pereira ganó este año el Goya.

Contexto

“Justo después de la pandemia y cuando se anunció la subida de la cesta de la compra”, refiriéndose a hace dos años, fueron los dos momentos que recuerda López como decisivos, entendiendo que el descenso del consumo en ocio ha sido genérico y que las copas son el primer recorte lógico. Sumado a este hecho, también es consciente de que, a pesar del éxito que puedan tener otros locales nocturnos, “la noche bajó una barbaridad”, no solo en Ferrol: “En la provincia de Pontevedra, en año y medio cerraron tres salas”, lamenta.

Según Maxi López, este contexto afecta sobremanera a las salas con “aforos de 200 para abajo, o las grandes que no son dueños y pagan unos alquileres del carajo”, así que limita el objetivo a “que tengamos unas pérdidas asumibles” y no como las de esta última etapa. Así, este momento pasa a constituir un impás que podría llevar a La Room a “jugar con otros horarios, con otras actividades dentro de la sala, que tengan que ver con las artes, con la artesanía, con la moda, con la gastronomía...”.