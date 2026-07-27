El Consello da Xunta da luz verde al último paquete de viviendas públicas en el polígono residencial de O Bertón

El proyecto global complementará las viviendas protegidas ya existentes en la zona Daniel Alexandre

El Consello da Xunta, en su sesión de este lunes, autorizó la licitación de un nuevo paquete de viviendas, el último de los siete comprometidos en junio de 2024, para el polígono residencial de O Bertón. Se trata, como avanzó el presidente autonómico, Alfonso Rueda, de un proyecto que sumará 65 domicilios al barrio, alcanzando así el objetivo de los 353 que se fijó en su momento el gobierno gallego –inicialmente eran 363, pero la cifra se rebajó por cuestiones técnicas–.

No obstante, esta intervención, que se acometerá en la parcela 10, tendrá una peculiaridad respecto al resto de las planteadas para el barrio: ha sido ideada como tres bloques independientes. En este sentido, si bien es cierto que los diseños para las parcelas 14 y 15 –son prácticamente idénticos para ambas– están concebidos como dos edificaciones complementarias –una más grande en forma de U y otra más pequeña que la “cierra”, dejando un espacio interior–, las anunciadas ayer tendrán una configuración en hileras paralelas, generando así un espacio diáfano y funcional entre las mismas.

Configuración

Los trabajos, que en los próximos días se incorporarán a la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia –junto a los servicios de control de calidad, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud–, están valorados en 10.815.413 y por el momento no se ha informado del plazo de ejecución fijado. En cuanto a su configuración, el presidente de la Xunta detalló que los tres bloques tendrán cinco plantas, de modo que el 1 y el 3, que serán idénticos, contarán con cuatro viviendas de tres habitaciones por piso cada uno –diez por portal, con dos accesos por inmueble–. En el caso del número 2, los hogares proyectados serán de dos estancias, con cinco viviendas por piso. La división, sin embargo, será diferente de los otros, en tanto a que uno de los portales tendrá tres apartamentos por planta y el otro dos. Asimismo, en esta unidad vecinal tres de los hogares estarán adaptados para personas con movilidad reducida.

En cuanto a la superficie, las viviendas de tres habitaciones serán de entre 77 y 78,3 metros cuadrados; las de dos de entre 60,7 y 64,5, y las tres accesibles serán de 61,5 metros. La parcela, a este respecto, es de 2.223,31 metros cuadrados, mientras que el total construido asciende hasta los 10.213,16. Por otra parte, desde la administración autonómica se detalló que el sótano de cada uno de estos bloques incluirá espacio de aparcamiento y trasteros, mientras que para los bajos se proyectan dos locales comerciales –no se especificó si por unidad vecinal o en el total del conjunto–.

Por último, cabe señalar que, si bien con esta licitación se inicia oficialmente el desarrollo de los siete proyectos impulsados por la Xunta, quedan dos más, en las parcelas 6 y 7, destinados a promotores privados que aún no se han resuelto.