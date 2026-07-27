Cerca de un mes investigando en Ferrol con las becas del Campus Industrial

Eduardo Manuel Rama y Daniel Alejandro Valdenegro, delante del Citeni Cedida

La cuarta convocatoria de las becas de verano del Campus Industrial de Ferrol posibilita dos nuevos trabajos en el Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni– de la UDC, localizado en la propia área universitaria de Esteiro. Eduardo Manuel Rama Ferradás (A Coruña, 2002) y Daniel Alejandro Valdenegro (Houston –EEUU–, 1995) son los dos estudiantes de máster en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– seleccionados.

Desde el primer día de este mes y hasta el 30 de septiembre, Rama y Valdenegro realizarán un total de 200 horas de prácticas en el Citeni, concretamente en el Laboratorio de Análise Estrutural y en un proyecto pensado para el Canal de Ensaios Hidrodinámicos del centro, respectivamente.

En el caso de Eduardo Manuel Rama, el alumno del máster en Enxeñaría Industrial está desarrollando, con la supervisión de la investigadora Ruth María Gutiérrez Fernández, una investigación de las metodologías de diseño de estructuras metálicas, ideadas para la resolución del carbono embebido a lo largo de su ciclo de vida. Así, este estudiante se dedica a analizar soluciones constructivas desmontables que fomenten el uso de elementos estructurales reutilizados y contribuyan a hacer más sostenible el sector de la construcción.

Por su parte, Daniel Alejandro Valdenegro participa en un proyecto relacionado con el modelado a escala utilizando la impresión 3D. Este alumno del máster en Fabricación Aditiva está llevando a cabo un análisis experimental sobre la influencia del acabado superficial de los modelos impresos en la caracterización de la amortiguación del balanceo del buque. Tutorizado por la investigadora del Grupo Integrado de Enxeñaría, Lucía Santiago Caamaño, este estudiante trata de identificar los parámetros óptimos para reducir al mínimo el post-procesado.

Estas becas pretenden facilitar la incorporación a la actividad diaria de los grupos y del personal investigador del Campus Industrial de Ferrol.