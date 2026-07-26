Un incendio calcina la cocina del restaurante A Esperanza, en Ferrol

Bomberos y agentes de la Policía Local frente al establecimiento de hostelería Cedida

Los profesionales del parque municipal de bomberos de Ferrol tuvieron que desplazarse esta madrugada hasta el barrio de A Magdalena a causa de un incendio en el restaurante A Esperanza. Según detallaron tanto fuentes municipales como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el fuego se declaró en torno a la 01.30 horas en la cocina del establecimiento, situado en el número 99 de la calle María.

Fue un particular, vecino de la zona, quien alertó a la central autonómica de que estaba saliendo una espesa humareda del interior del local. Así, hasta el punto se desplazó el servicio de extinción ferrolano con dos vehículos (un camión con motobomba y otro con autoescalera) y una dotación de siete bomberos, así como varios efectivos de la Policía Local. También se informó del incidente a la agrupación de voluntarios de Protección Civil, pero su presencia no fue necesaria.

A su llegada al lugar, apuntó el 112, los funcionarios municipales comprobaron que el fuego se había concentrado en la zona de la cocina, que quedó prácticamente calcinada por completo, mientras que el humo afectó severamente al resto del local y buena parte del edificio, subiendo por las escaleras. De este modo, los bomberos evacuaron todo el inmueble y procedieron al apagado de las llamas, tras lo cual instalaron el ventilador hidráulico para airear tanto el establecimiento como el resto de la edificación.

Los bomberos desplazaron dos vehículos y siete profesionales Cedida

Una vez las comprobaciones de temperatura y de gases constataron que era seguro para los vecinos volver a su domicilios, se dio por concluido el operativo, retornando a la base los bomberos en torno a las 03.00 horas. Asimismo, desde el 112 se apuntó que no hubo heridos ni afectados por la inhalación de humo.