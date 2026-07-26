Tercera edición completada: el festival de pequeño formato Marola! seduce a los ferrolanos

Concierto en Marola. Tesouro EMILIO CORTIZAS

En 2024 se presentaba en Ferrol la primera edición de Marola!, un festival de pequeño formato promovido por Embora Producións con el apoyo de Turismo de Galicia, que durante el este fin de semana celebró su tercera convocatoria en el mismo espacio. Los escenarios habitualmente alejados de las expresiones artísticas o de acceso restringido la mayor parte del año componen la esencia de este evento, que se consolida después de las últimas actuaciones de 2026, a cargo de The Mean Devils y Tesouro.

La organización contó con la colaboración del Concello de Ferrol y de la Armada Española para llevar a cabo estos conciertos en los Jardines de Herrera, un lugar emblemático de la ciudad que proporciona a los artistas el paisaje de la ría como telón de fondo.

Con esta particularidad, Marola! ha conquistado un año más al público ferrolano con su singular propuesta, que se aleja de grandes aforos y apuesta por disfrutar de la cultura musical teniendo en cuenta aspectos como el respeto por el entorno natural, el patrimonio y a los vecinos de la zona.

Las agrupaciones The Mean Devils (Porto) y Tesouro (Vigo) se suman así a la lista que estrenó otra combinación luso-española, TT Syndicate (de la misma ciudad portuguesa) y Faneka (Cataluña-Madrid), y a la que dieron continuidad el segundo año los madrileños The Limboos y Al Dual, nacido en Murcia.