Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Música en Herrera

Tercera edición completada: el festival de pequeño formato Marola! seduce a los ferrolanos

El evento promovido por Embora Producións se superó este domingo con la actuación de Tesouro

Redacción Ferrol
26/07/2026 22:18
Concierto en Marola. Tesouro
Concierto en Marola. Tesouro
EMILIO CORTIZAS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

En 2024 se presentaba en Ferrol la primera edición de Marola!, un festival de pequeño formato promovido por Embora Producións con el apoyo de Turismo de Galicia, que durante el este fin de semana celebró su tercera convocatoria en el mismo espacio. Los escenarios habitualmente alejados de las expresiones artísticas o de acceso restringido la mayor parte del año componen la esencia de este evento, que se consolida después de las últimas actuaciones de 2026, a cargo de The Mean Devils y Tesouro.

La organización contó con la colaboración del Concello de Ferrol y de la Armada Española para llevar a cabo estos conciertos en los Jardines de Herrera, un lugar emblemático de la ciudad que proporciona a los artistas el paisaje de la ría como telón de fondo.

Con esta particularidad, Marola! ha conquistado un año más al público ferrolano con su singular propuesta, que se aleja de grandes aforos y apuesta por disfrutar de la cultura musical teniendo en cuenta aspectos como el respeto por el entorno natural, el patrimonio y a los vecinos de la zona.

Las agrupaciones The Mean Devils (Porto) y Tesouro (Vigo) se suman así a la lista que estrenó otra combinación luso-española, TT Syndicate (de la misma ciudad portuguesa) y Faneka (Cataluña-Madrid), y a la que dieron continuidad el segundo año los madrileños The Limboos y Al Dual, nacido en Murcia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620