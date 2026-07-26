Nacen los premios Ferrol de Cine a la trayectoria de ocho profesionales

El productor Javier Ozores, la actriz Alejandra Grepi, el actor Valentín Paredes y el periodista José Aguilar Edu Pereira

Los premios Ferrol de Cine, ideados para reconocer la trayectoria de profesionales del sector a nivel de todo el Estado, ya están “en proceso” después de haberse presentado este fin de semana en una fiesta privada anual que celebra el periodista y escritor ferrolano José Aguilar. Entre los invitados estuvieron algunos de los que integrarán la junta directiva, como el productor coruñés Javier Ozores y el crítico cinematográfico Miguel Losada.

“Para mí es un día muy especial, por eso quería hacerlo en la finca, rodeado de amigos”, explica el promotor, que manifestó “una ilusión enorme” por dar un paso al frente en un proyecto que “tenía pendiente con mi ciudad”, ya que Aguilar ha desarrollado su carrera fuera, la mayor parte asentado en Madrid.

En lugar de atender a las producciones del momento y a los profesionales que están detrás, reservando un premio honorífico a la trayectoria, estos galardones se distinguirán por valorar, en todos los casos, el recorrido de los candidatos y candidatas.

Galardones

La idea surge en un contexto en el que “el edadismo es una realidad”, destaca el impulsor, con el objetivo de “recuperar muchos profesionales que han dejado huella en la pantalla grande”. Sumergido en la organización, las previsiones son que el proyecto se lleve a cabo en junio del año que viene, con la celebración de una cena de gala en un espacio emblemático de Ferrol por concretar.

No obstante, José Aguilar es consciente de que la primera convocatoria será la más complicada y espera que la iniciativa resulte interesante para una ciudad que cada vez está más vinculada al sector del cine.

Serán un total de ocho categorías las que premien los Ferrol de Cine, incluyendo los principales equipos profesionales como los actores y actrices, directores y directoras, guionistas, etc.