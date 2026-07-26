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Ferrol

La patronal de los supermercados dice que los salarios superan los de la competencia

ASAC asegura que la propuesta en la mediación mejora la alcanzada en otros convenios del sector

Redacción Ferrol
26/07/2026 13:43
Folga alimentación piquetes en A Gandara Froiz
Un piquete informativo, el pasado viernes
Daniel Alexandre
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La Asociación de Supermercados, Autoservicios mayoristas y Distribuidores de alimentación de A Coruña –ASAC– asegura que la última propuesta presentada esta semana durante la mediación auspiciada por el Consello Galego de Relacións Laborais “fue la mejor y más completa de todo el proceso negociador”, por lo que lamenta que, “al importante esfuerzo realizado, no haya sido posible alcanzar un acuerdo que permitiera poner fin al conflicto” y evitar la huelga que comenzó el viernes.

En ese sentido, la patronal explica que en ese último documento se recogía un “importante incremento de las tablas salariales, medidas para reforzar el poder adquisitivo, mejorar los complementos, impulsar la promoción profesional y avanzar en materias sociales y de conciliación”.

Además, ASAC recalca que la propuesta suponía “una mejora superior a la alcanzada recientemente en otros convenios del sector, manteniendo el modelo comercial gallego, al mismo tiempo que sigue compitiendo con operadores que soportan menos costes laborales”. La organización empresarial confía en que pueda retomarse la negociación “para alcanzar un acuerdo realista”. Por último, afirma que la incidencia de la huelga “ha sido limitada” y agradece “a todos los trabajadores que han ejercido libremente su derecho al trabajo y que han hecho posible mantener la actividad de los supermercados durante estas jornadas”. 

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