La Asociación de Persoas Xordas continúa con sus acciones para dar a conocer la lengua de signos

Alumnado de una de las actividades formativas Cedida

La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra –AXF– continúa con sus actividades formativas y de sensibilización en la sociedad y, así, acaba de finalizar un nuevo curso de lengua de signos que ha permitido a los participantes adquirir conocimientos y herramientas para mejorar la comunicación con las personas sordas y contribuir a una sociedad más inclusiva, explica la entidad.

Además, en las últimas semanas también impartió formación al alumnado del ciclo de Emerxencias sanitarias del CIFP Leixa, con la finalidad de dotar a los futuros profesionales de recursos “que les permitan ofrecer una atención más accesible y de mayor calidad a las personas sordas”.

Por otra parte, y dentro de su aprendizaje continuo, la AXF celebró una jornada dirigida a su equipo de voluntariado, dirigida por María López, coordinadora de esta área dentro de la entidad. En la charla se abordaron cuestiones relacionadas con la Lei 10/2011, de Acción Voluntaria, que regula los derechos y deberes de las personas voluntarias y de las entidades que desarrollan programas de este tipo en Galicia.

La asociación apunta que durante este año se ha producido un incremento del voluntariado universitario, “especialmente durante el periodo estival”. En esa línea, López explica que “cada persona voluntaria aporta un valor incalculable a la asociación. Su tiempo, compromiso e ilusión nos permiten ampliar las actividades que ofrecemos y seguir fortaleciendo el trabajo que realizamos desde la entidad. Este año nos alegra especialmente haber contado con más voluntariado universitario; ojalá muchos de ellos puedan seguir colaborando con nosotros más allá del verano”.