Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El PSOE propone códigos QR para informar de las restricciones en San Felipe

El Concello puso en marcha hace dos semanas el sistema de videovigilancia con lector de matrícula

Redacción Ferrol
26/07/2026 13:59
Tráfico en San Felipe
La carretera de San Felipe es uno de los puntos conflictivos del tráfico rodado en Ferrol
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Aunque el gobierno local ya anunció que no habría sanciones económicas para los conductores que en estas primeras semanas de implantación de la videovigilancia en San Felipe desoyeran las indicaciones de la señalización, el PSOE, a través de Julián Reina, propuso la instalación de una cartelería con códigos QR en los accesos para “garantir unha transición máis clara, informada e xusta para os condutores”.

En la Comisión de Urbanismo, Reina se interesó especialmente por cómo se está gestionando la autorización de los vehículos que no son de residentes, “como repartidores, comerciantes e outros servizos fundamentais”, por lo que cree que, con una medida como los códigos QR, los interesados podrán consultar en el momento “a normativa específica, os requisitos para ser persoa autorizada e o enlace directo á web municipal para tramitar os permisos”.

Se trataría, sostiene Reina, de “aplicar un criterio pedagóxico e preventivo antes de recorrer ás multas”, por lo que pide que “ante a primeira infracción detectada emita unha advertencia informativa e non unha sanción económica, dando así unha marxe para que a veciñanza e os condutores se adapten ao novo sistema”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620