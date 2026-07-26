El PSOE propone códigos QR para informar de las restricciones en San Felipe
El Concello puso en marcha hace dos semanas el sistema de videovigilancia con lector de matrícula
Aunque el gobierno local ya anunció que no habría sanciones económicas para los conductores que en estas primeras semanas de implantación de la videovigilancia en San Felipe desoyeran las indicaciones de la señalización, el PSOE, a través de Julián Reina, propuso la instalación de una cartelería con códigos QR en los accesos para “garantir unha transición máis clara, informada e xusta para os condutores”.
En la Comisión de Urbanismo, Reina se interesó especialmente por cómo se está gestionando la autorización de los vehículos que no son de residentes, “como repartidores, comerciantes e outros servizos fundamentais”, por lo que cree que, con una medida como los códigos QR, los interesados podrán consultar en el momento “a normativa específica, os requisitos para ser persoa autorizada e o enlace directo á web municipal para tramitar os permisos”.
Se trataría, sostiene Reina, de “aplicar un criterio pedagóxico e preventivo antes de recorrer ás multas”, por lo que pide que “ante a primeira infracción detectada emita unha advertencia informativa e non unha sanción económica, dando así unha marxe para que a veciñanza e os condutores se adapten ao novo sistema”.