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Ferrol

El derrumbe de parte de una galería de la calle Carmen preocupa a los vecinos

El Concello asegura que la propiedad solicitó licencia de obra para arreglar el edificio

Redacción Ferrol
26/07/2026 13:46
Rúa Carme zoa derrumbe acotada
Zona acotada en la calle del Carmen
Daniel Alexandre
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El derrumbe, el pasado jueves, de parte de una galería en la calle del Carmen, genera preocupación entre el vecindario, que lleva tiempo advirtiendo de los riesgos para los viandantes por la posibilidad de desprendimiento de algún elemento, como ya sucedió, y de los problemas para los residentes en el edificio colindante, que tiene que soportar las humedades y las filtraciones procedentes del inmueble en cuestión. El edificio está desde el jueves perimetrado con un precinto de la Policía Local, lo que supone una molestia más en una vía peatonal.

La propiedad solicitó hace un tiempo una licencia para su rehabilitación, incluyendo el cambio de galería, pero hasta el día de hoy las obras no se han puesto en marcha. Los vecinos piden agilidad para que se puedan solucionar los trastornos que ocasiona.

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