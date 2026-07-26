El acuerdo sobre el plus de astillero, a punto de cerrarse tras aprobarlo las plantillas

Una de las jornadas de huelga del metal, el pasado mes de junio Daniel Alexandre

La negociación del plus de astillero que perciben los trabajadores y trabajadoras de la industria auxiliar que realizan sus funciones en el interior de las dos factorías de la ría está a punto de cerrarse tras validar las asambleas que se celebraron la semana pasada en Ferrol y Fene el contenido de la última propuesta.

Así, el personal de las empresas colaboradoras ha dado el visto bueno a los incrementos que recoge el documento, que se incluirá en la disposición adicional segunda del convenio siderometalúrgico de A Coruña, publicado el pasado 17 de julio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Como ya habían explicado en su momento –la presentación de la primera propuesta se hizo en diciembre– los sindicatos, además de la actualización de las cantidades, pedían la unificación de los dos grandes grupos que había hasta ahora –aceros, por un lado, y pinturas y servicios, por el otro– y una clasificación más detallada de las categorías. Además, se incluyen los técnicos superiores y medios, por ejemplo, que hasta ahora permanecían fuera de este acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años –hasta 2029–, al igual que el sidero provincial.

Aunque las plantillas ha dado su consentimiento a la firma del acuerdo con la Asociación de Empresas del Naval en la Ría de Ferrol, ahora queda una parte no menos importante, que es la redacción definitiva del texto, un paso que se cerrará en las próximas horas. Una vez que la parte social y la patronal aprueben la disposición, se procederá a su inclusión en el convenio colectivo que se aprobó definitivamente a finales de junio tras una intensa movilización, con cerca de una decena de jornadas de huelga entre mayo y el mes siguiente.