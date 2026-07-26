Diego Sande: “O obxectivo do posgrao é crear un ecosistema favorable para o coñecemento de China”
El director del diploma de Especialista en economía y política china cree que con SAIC llegan muchas oportunidades
La segunda edición del posgrado sobre economía y política china que se imparte en la USC está en plazo de preinscripción –hasta el día 30 de este mes– y su director, el economista Diego Sande, considera que es una buena fórmula para acercarse a la realidad de China, que promueve la gran inversión en Ferrolterra a través de la empresa de automoción SAIC. “O obxectivo”, señala, “é crear un ecosistema favorable para o coñecemento sobre ese país, pois unha das cuestións máis comentadas nas visitas de empresarios é o pouco que se sabe sobre o seu funcionamento a nivel cultural, económico, político e mesmo xeográfico. Estamos a falar dun país enorme cunha gran diversidade”.
Desde ese punto de vista, por lo tanto, el diploma “cobre unha carencia do sistema universitario galego, que é a ausencia de estudos de posgrao. Este é único a nivel estatal”, señala Sande, que insiste en el abordaje “multidisciplinar” de la formación. “Para entender a economía, os mercados e os negocios é necesario tamén coñecer outros aspectos do país –sistemas de información, institucións, e-commerce etc.– e como se relacionan co exterior e con que sentido tecen as novas alianzas”. Toda esta realidad, apunta, “non se pode comprender ben sen ter unhas nocións básicas de historia, filosofía, cultura etc. E nós queremos formar especialistas que comprendan a realidade no seu conxunto”.
Para el director del diploma, son muchos los perfiles que pueden estar interesados en una propuesta académica que, recuerda, se imparte íntegramente online desde octubre –viernes por la tarde y sábados por la mañana, para un total de 300 horas– “porque é a maneira de poder chegar a diferentes perfís, sobre todo a quen compaxine actividades profesionais con académicas”.
SAIC será el primer gran proyecto de China en Galicia, la inversión directa pionera, una circunstancia que resultará “novedosa” para la comunidad, pero también para la multinacional. “É a primeira planta de SAIC en Occidente”, indica Sande, “polo que desde ese punto de vista para eles tamén é unha certa aprendizaxe o contacto co mundo occidental”, de ahí que considere que el conocimiento de la realidad le conferirá al alumnado “unha clara vantaxe á hora de posicionarse tanto para traballar para esa propia multinacional como para a industria auxiliar”.
El economista incide precisamente en que en la segunda fase del proyecto –que se activará en 2031– “vai haber maior necesidade de industria auxiliar e de tecido con coñecemento non só do sector do automóbil, senón dos negocios con esta empresa e con outras: ou trae os seus propios provedores, ou traballa con empresas de aquí. Ademais, SAIC soe ter asociados os centros de produción a centros loxísticos e de innovación, é dicir, de valor engadido e perfís de alta cualificación, por iso é importante ir posicionándose para que haxa a maior cantidade posible de retornos cara ao local”.
Por último, Sande destaca que la USC dispone también de una segunda oferta de microcredenciales para perfiles de Formación Profesional o personal de empresas que les permitirán “obter vantaxes á hora de achegarse a SAIC e á realidade chinesa”.