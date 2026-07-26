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Ferrol

Bruno Lopes declara el viernes por los tuits por los que fue denunciado por la Guardia Civil

La Benemérita los tilda de "antisemitas" e "incitadores al odio"

Redacción Ferrol
26/07/2026 21:57
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Bruno Lopes, durante la manifestación de apoyo que tuvo lugar en enero 
Jorge Meis
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El activista ferrolano Bruno Lopes, denunciado por la Guardia Civil por unos tuits publicados en el año 2024 en relación a los ataques de Israel sobre Gaza declarará finalmente en los Juzgados de Ferrol el próximo viernes, día 31.

Como se recordará, la vista estaba fijada inicialmente para el 10 de marzo, pero se aplazó tras la presentación de un recurso en la Audiencia Provincial para que archivase la causa, solicitud que no ha sido estimada. La citación tiene su origen en una denuncia de oficio de la Benemérita, que calificaba de “antisemita” y de “incitador al odio” el contenido de varios tuits. “Nin un día sen desexar a destrución do Estado sionista. Unha nova matanza máis, un novo episodio do xenocidio máis permitido pola chamada comunidade internacional” o “Imos ser claros. ‘Do río ao mar’ só ten un significado e si, claro que é a desaparición do Estado nazi-sionista de Israel. E?”. En total, serían ocho los mensajes objeto de la denuncia, si bien Lopes siempre ha defendido que no es lo mismo antisemitismo que antisionismo.

La asociación Mar de Lumes ha anunciado que se concentrará a las 10.00 del viernes para mostrar su apoyo a Bruno Lopes con una pancarta en la que precisamente se dice “Antisionismo non é antisemitismo”. 

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