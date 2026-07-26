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Ferrol

Avanzan las obras de la cubierta del estadio de A Malata con la retirada de las planchas viejas

Ogmios ejecuta esta primera fase, adjudicada por 3,2 millones

Redacción Ferrol
26/07/2026 13:50
A Malata placas retiradas del estadio
Planchas retiradas del estadio esta semana
Daniel Alexandre
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Los operarios de la empresa Ogmios avanzan en los trabajos de sustitución de gran parte de la cubierta del estadio de A Malata incluida en la primera fase del proyecto. En los últimos días han empezando a retirar las planchas de la estructura anterior, que, como se sabe, se cambiará por completo. No es el único elemento sobre el que se actuará. Así, por ejemplo, también se subirá la altura de la cubierta entre la piscina y el estadio, para colocarla al mismo nivel. 

En breve se adjudicará el 15% restante de la intervención, correspondiente a la fase 2, que se licitó aparte por el condicionante de su proximidad sobre el viario, de titularidad estatal. En esta segunda parte se invertirá más de medio millón de euros. 

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