Los conciertos de Marola! en los Jardines de Herrera se despiden con Tesouro

Festival Marola EMILIO CORTIZAS

El festival de pequeño formato que propone Embora Producións, con la ría de fondo en los Jardines de Herrera, culminará en el concierto de este domingo 26, de nuevo a las 13.30 horas. La agrupación ourensana Tesouro será la encargada de poner ritmo a este segundo “vermú” de despedida de Marola!, después de que el sábado sonaran las primeras notas de mano del grupo The Mean Devils, formado en Porto.

Como siempre, con entrada libre, el público podrá disfrutar esta vez del cuarteto integrado por Dani Alonso, Aser Álvarez, Anxo Fernández y Carlos Rego, que este año sorprendió al público con el lanzamiento de ‘Sós’, un tema que sirvió de adelanto de lo que sería el disco ‘No centro do mundo’.

El evento cuenta con el patrocinio de Turismo de Galicia y el apoyo del Concello y Armada.