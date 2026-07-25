Las fiestas de Caranza ya tienen cartel: cucaña, 20 propuestas musicales, batalla de DJ's y más

Integrantes de la comisión de fiestas de Caranza con el cartel de 2026 en el centro cívico Cedida

La comisión de fiestas de Caranza continúa su labor de dinamización del barrio y, después de otro año cargado de propuestas, llegan las fechas más esperadas: las de los festejos de verano. Esta vez el cartel abarca cinco jornadas, del viernes 21 al martes 25 de agosto, en las que se podrán disfrutar tanto de novedades como de algunas de las agrupaciones y actividades con más éxito de anteriores convocatorias.

El primer escenario de las fiestas será en la plaza Roxa y estará dedicado a los más pequeños, que volverán a tener su fiesta infantil de 16.00 a 18.00 horas, y justo en medio de este tramo empezarán a tocar Los Limones para ir haciendo ambiente de cara a las 19.30. En este momento está prevista la lectura del pregón, a cargo de la actriz Paula Morado y el cantante Tony Torres. A continuación, los protagonistas pasarán a ser la banda Malditos Pendejos, a las 20.30 horas, y a partir de las 23.00 será el turno del grupo Unión y Fuerza y de la orquesta Panorama City.

Programación

Los siguientes días habrá nuevas combinaciones de música y otro tipo de actividades de convivencia entre vecinos y visitantes como las comidas ambientadas con sesión vermú, el sábado 22 con A Pelo y el domingo 23 con Grupo Pasión, o el pulpo que preparará Landeira el lunes 24, a ritmo de Nuevo Plan.

Además, en estas jornadas también se celebrará la cucaña, fiesta en el centro cívico, recorridos con Os Charangos de Neda y cabezudos con gaiteiros; mientras que la parte musical se completará con Sintrom ni Son, La Promesa, DJ Hormy, La Indirigible, Golfa, otra dosis de Grupo Pasión, Origen, Keepers, Los Alcántara, Mckuin, Miguel Sueiras y DJ Frank Fairlane.

Para la despedida, el martes 25, las atracciones tendrán descuento, habrá batalla de DJ’s y comida a partir de las 18.00, y actuación de Kike Varela.