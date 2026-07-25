Diez empresas se interesan en la construcción de 58 viviendas en el barrio de O Bertón

Bloque de viviendas en construcción en el nuevo barrio Daniel Alexandre

El proyecto para la construcción de 58 viviendas en la parcela 14 del polígono residencial de O Bertón ha recibido un total de diez ofertas de empresas interesadas en asumir el contrato, que cuenta con un presupuesto de licitación de algo más de 10,1 millones de euros.

La Xunta recuerda que en esa finca se levantarán dos bloques, según las características fijadas contempladas en el proyecto, de diferentes alturas. Uno tendrá forma de “U” y albergará 40 pisos y el otro será lineal, para habilitar un total de 18 apartamentos.

En cuanto a la tipología de vivienda, explica la administración autonómica que serán de uno, dos o tres dormitorios, y que todas las viviendas incluyen garaje y trastero. Del total, dos pisos serán adaptados para personas con movilidad reducida.

Además de esta actuación, la Consellería de Vivenda tiene en marcha, aunque en diferentes fases de ejecución, un total de 353 pisos en el barrio ferrolano. En un proceso similar al de la parcela 14 se encuentra la siguiente, la 15, que también prevé 58 nuevos hogares. Para este contrato, las empresas interesadas todavía están a tiempo de presentar sus ofertas, puesto que el plazo para hacerlo no se cierra hasta dentro de dos meses, en concreto el 22 de septiembre.

En este caso, se trata de un único edificio con viviendas de uno, dos y tres dormitorios con sus respectivos garajes y trasteros. Además, en la planta baja se habilitarán cuatro locales comerciales.

En estos momentos, ya están en marcha las obras de las parcelas 1 y 2, de 49 y 58 viviendas, respectivamente, ambas en la calle As Constituíntes.