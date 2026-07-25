Danza de contacto e ‘Coordenada 0’, a dobre cita que continúa o programa deslocalizado de Fiada en Ferrol
Neste mes de xullo, Nerea Caos inaugurou unha exposición na cafetaría Al Toque, o venres realizouse un obradoiro creativo en Canido e este domingo 24 a actividade continúa en Santa Mariña
A plataforma de mediación cultural Fiada non descansa neste mes de xullo, tal como se puido comprobar a semana pasada na inauguración da exposición de Nerea Caos, con micro aberto incluído, na cafetaría Al Toque de Ferrol. Como o feito de levar a actividade a todos os recunchos é parte da esencia deste proxecto, este domingo 26 pola tarde a acción trasladarase ao garaxe do proxecto de teatro-circo Odoluscofusco, en Santa Mariña, onde o artista conducirá dúas propostas distintas, totalmente de balde.
Despois do obradoiro creativo que tivo lugar onte no centro cívico de Canido, da man de Teo Castro, este novo encontro comezará, ás 16.00 horas, ofrecendo unha experiencia de danza de contacto na que poderán participar tanto persoas asistentes a anteriores sesións como xente nova que teña curiosidade por probar a disciplina.
A continuación, a partir das 18.00 e até as 21.00, desenvolverase a actividade ‘Coordenada 0’, que transformará o espazo nun lugar de encontro das artes máis diversas, calquera que poida realizarse nun garaxe. Desta maneira, anímase ao público a obviar se ten experiencia ou formación en determinada disciplina e lanzarse a compartir os seus debuxos, o seu ruído, bailes, teatros ou calquera outra idea.
As persoas interesadas poden consultar máis información a través das redes sociais de Fiada (@fiada.cultura).