Cuatro proyectos para reforzar la industria de Ferrolterra

Coches de la marca MG aparcados en el puerto exterior de Ferrol Emilio Cortizas

Cuatro iniciativas empresariales están llamadas a cambiar el ecosistema industrial de Ferrolterra, anclado en un sector naval que vive además su mejor momento de carga de trabajo de la última década y media y con la expectativa de aprovechar el potencial energético que recoja el testigo –ahora, más verde y ecológico– de la central térmica de As Pontes, en proceso de desmantelamiento.

La Xunta creó hace más de una década la figura de Proxecto Industrial Estratéxico –PIE– con el objetivo de acelerar la implantación de actividades con una importante incidencia tanto en inversión asociada como en generación de empleo. A lo largo de estos años ha habido declaraciones que no han cuajado por diferentes motivos –en la comarca, la más reciente, la de Sentury Tire, que iba a construir neumáticos en As Pontes–, pero actualmente son cuatro, de las 17 que siguen en pie en toda Galicia, las que están en marcha y, además, superando algunas de las fases “críticas” del proceso.

El PIE en Ferrolterra más avanzado es ‘Triskelion’, una iniciativa de Forestal del Atlántico para la producción de metanol verde. La idea, como manifestó a finales del año pasado la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una visita a las instalaciones, es que comience a operar en 2028. Tras superar la tramitación ambiental, se aprobó definitivamente con su publicación en el Diario Oficial de Galicia del 16 de diciembre de 2024. La previsión es que la puesta en funcionamiento de la planta genere 40 puestos de trabajo directos.

Otros dos PIE han finalizado la fase de tramitación ambiental, con lo que ahora deberán presentar el proyecto de ejecución visado, explica la Consellería de Economía e Industria, para continuar con el procedimiento. Se trata de H2Pole, una planta impulsada por Reganosa y EDP Renovables que se localizará en As Pontes y que se dedicará a producir hidrógeno verde. La inversión estimada asciende a 156 millones de euros, además de la creación de 64 puestos de trabajo.

También en As Pontes y en el mismo estadio se encuentra la iniciativa Ence para producir biofibra reciclada blanqueada en terrenos que anteriormente eran de uso de la central térmica. En este caso, la inversión se aproxima a los 149 millones de euros, con un impacto más alto en el empleo –120–.

El más ‘verde’ en términos de tramitación es el proyecto de la multinacional china de automoción SAIC para la comarca. No solo para Ferrol, en cuyo puerto exterior construirá una planta –la primera de estas características que levanta en Europa–, sino también para As Pontes, donde ya ha comenzado a actuar para habilitar un centro productivo. Como se recordará, este estará en las instalaciones de la antigua Einsa, que, tras ser adquiridas por Xestur por 20 millones de euros, pasarán a dar servicio a la empresa asiática.

Las cifras de SAIC son, de largo, las más altas de un PIE en Galicia en términos de empleo: 2.300 personas entre Ferrol y As Pontes trabajarán en el ensamblaje, primero, y la fabricación, después, de coches MG.