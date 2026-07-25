Ángel Mato | “Creo que todo lo que ha tocado el gobierno municipal, lo ha empeorado”

El candidato a la Alcaldía del PSdeG-PSOE de Ferrol, Ángel Mato Daniel Alexandre

El pasado día 19, la militancia del PSOE de Ferrol eligió, por un estrecho margen, al actual secretario xeral de la formación y antiguo regidor, Ángel Mato, para liderar la candidatura socialista en las elecciones municipales de 2027. Una vez completado el cierre de filas, Diario de Ferrol aborda con el alcaldable a qué retos se enfrenta la ciudad naval y qué propone para capearlos.

Comenzando por lo más básico, ¿cómo afronta este nuevo ciclo electoral?

Lo afronto con más ilusión que nunca, con el deseo de poder contribuir a que Ferrol se transforme en una ciudad del siglo XXI y con la confianza en un equipo de personas que me rodean, que llevamos mucho tiempo trabajando en mejorar esta ciudad.

Acaba de salir de un proceso de primarias muy ajustado, ¿cómo le ha hecho sentir esto y cómo piensa recuperar ese apoyo de la militancia?

Como ya dije más de una ocasión, este es nuestro sistema de elección de candidatos y desde mi punto de vista es el más democrático que actualmente existe entre los distintos partidos políticos. Pero también estoy seguro que desde el pasado domingo todos los militantes del PSOE de Ferrol van a trabajar para que podamos recuperar la Alcaldía. Y por lo tanto estoy tremendamente tranquilo, porque sé que ahora vamos todos a una y que nuestra idea siempre está en mejorar la vida de los ciudadanos.

¿Qué nos puede contar de su nueva lista? ¿Qué fortalezas tiene?

Va a ser una lista renovada, de gente muy comprometida y formada. Un equipo de personas que antepongan las necesidades de la ciudad a cualquier otra cuestión y que estén dispuestas a trabajar, si la ciudadanía nos da la oportunidad, 24-7 durante los próximos cuatro años. Creo que en política es tan importante la ilusión por transformar a la ciudad como la dedicación y eso es lo que le he pedido a la gente que me acompaña.

¿De todos los candidatos de la corporación, a quién considera su rival más directo?

Hay un gobierno municipal que, teniendo en su mano más recursos que nunca y con una Xunta volcada en Ferrol como no había hecho los pasados ocho años, tiene la ciudad parada, así que evidentemente mi rival es José Manuel Rey Varela, que ha dedicado más tiempo a la política nacional que a trabajar por la ciudad. Es incomprensible que este gobierno actualmente no sea capaz de gastar, de cada 100 euros que tiene, más que tres. Es un fracaso absoluto en la acción y ha fiado todo a una política de comunicación, de vender proyectos que nunca terminan. Ferrol hoy crece, genera empleo, y eso en ningún caso tiene que ver con la gestión del gobierno local, sino con su motor industrial, Navantia, que está funcionando bien por una apuesta muy clara del Gobierno de España por modernizar los astilleros y por acometer obras que llevaban mucho tiempo pendientes, como ‘Abrir Ferrol al Mar’ o la avenida de As Pías. Y después por esa reforma tan cuestionada que está permitiendo que mucha gente que no es originaria de Ferrol viva y trabaje aquí.

Galicia se mantiene casi como uno de los pocos bastiones contra la ultraderecha. ¿Cree que hay posibilidades de que adquieran cierta presencia municipal?

Espero que no. Yo puedo cuestionar a un gobierno municipal que desde mi punto de vista no ha sabido utilizar los recursos públicos pero es evidente que yo creo que la ultraderecha supone un riesgo muy evidente para la convivencia. A mí me resulta a veces hasta difícil de creer que determinadas cosas se puedan decir públicamente y por lo tanto tengo clarísimo que deberían de estar fuera de las instituciones. Creo que no se pueden blanquear determinados mensajes que cuestionan la igualdad entre hombres y mujeres o la desigualdad en función de la raza, el origen o la libertad sexual. Y sinceramente creo que todos los partidos políticos desde la derecha hasta la izquierda deberíamos impedir que este tipo de mensajes se pudieran hacer públicos. Por lo tanto espero y deseo que ni aparezcan.

De haber ganado las elecciones de 2023, ¿qué habría hecho diferente?

Realmente todo. Mis prioridades no son las mismas que las que tiene este gobierno. Creo que todo lo que ha tocado, lo ha empeorado, como el proyecto de la calle Igrexa, y otros que cuestionaban, como el del Castillo de San Felipe, no fueron capaces de sacarlos adelante. En política de vivienda, este gobierno ha desaprovechado su mayor reto, el desarrollo de un barrio moderno en el Sánchez Aguilera. Respecto al empleo, no se han aprovechado las posibilidades que ofrece Ferrol. También hoy el vehículo ocupa mucho más espacio que antes. Hay menos árboles, menos zonas para el paseo. De alguna manera han empeorado hasta servicios que siempre funcionaron bien, como la limpieza de las calles o el mantenimiento de viales. A mí todo eso me indica que este gobierno ha hecho muy poco para que esta ciudad mejore. El alcalde siempre dice que se pone al frente de cualquier reclamación y a mí me gustaría saber qué ha hecho por mejorar los servicios públicos, la asistencia sanitaria, los colegios o el transporte. Absolutamente nada. Creo que el alcalde es una persona de partido y nunca va a anteponer los intereses de la ciudad a los de su propia formación.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta Ferrol a día de hoy?Esta ciudad tiene muchísimo potencial. Creo que está avanzando, pero muy lentamente. Ahora tenemos que empezar a recuperar esos barrios de los 70 que están francamente deteriorados. El Sánchez Aguilera tiene que ser un barrio modélico que sirva para abrir el camino para impulsar áreas que sean sostenibles, con muchas zonas verdes, de paseo, donde la prioridad sea la calidad de vida y el peatón. Desde el punto de vista de la diversificación industrial, la visita del presidente Sánchez a China y ese acercamiento a ese gran gigante ha posibilitado que ahora tengamos sobre la mesa una oportunidad muy buena de poder diversificar nuestro principal sector económico y no vivir permanentemente al albur de los vaivenes del naval. Por otro lado, el PSOE va a seguir reclamando una mejora en las comunicaciones ferroviarias, de mercancías y pasajeros, con un trazado nuevo que nos permita llegar a Coruña en una media hora y conectarnos con el resto de España. También mejorar el transporte interurbano en autobús, que está prácticamente abandonado. En definitiva, creo que queda muchísimo trabajo por hacer y, para mí, el mayor reto es la mejora en la calidad de los servicios públicos, por ejemplo, a través de la incorporación de más personal.