Adjudicada la redacción del proyecto de reforma del local social de Covas

Vista frontal del local social de la parroquia de Covas Daniel Alexandre

El Concello de Ferrol y la Diputación de A Coruña darán respuesta el próximo 2027, de no presentarse imprevistos, a una de las demandas históricas de la Asociación de Vecinos de Covas. Se trata de la reforma del local social de la parroquia, un inmueble inaugurado en 2007 bajo un modelo más similar a unas instalaciones deportivas que a un centro sociocomunitario y que, según la propia memoria de la intervención, a día de hoy “presenta varias carencias y deficiencias”.

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“Es una petición que viene de hace mucho tiempo”, afirma el concejal responsable de Obras e Servizos, José Tomé, quien reconoce que el inmueble “más bien parece un polideportivo”. Tal y como explica el edil, la propuesta surgió a partir de una reunión del presidente de la Diputación, Valentín González, con la directiva de la entidad vecinal y de representantes de la corporación vecinal en julio de 2024, pero que no se consolidó hasta octubre de 2025, cuando en un segundo encuentro ambos organismos acordaron financiar las obras al 50%.

Situación actual

“Se acordó que el Concello se iba a encargar de hacerlo y sacarlo a licitación”, apunta el responsable municipal, detallando que, tras la mencionada cita, se elaboró una memoria técnica y que recientemente se adjudicó, como contrato menor, la redacción del proyecto en sí –concretamente el 8 de julio–. La empresa responsable de este documento, que deberá entregarse el próximo mes de septiembre, será Abadeus Arquitectura, que presentó la oferta más atractiva desde el punto de vista económico –12.704 euros, con impuestos incluidos, frente a los 13.089 de Entyl Ingenieros–.

“Yo calculo que se entregará durante la primera semana de septiembre. Después se informará a los técnicos municipales y a partir de octubre podría pasar a licitación. Después, dependerá de las empresas que se presenten”, relata el concejal, que se muestra convencido de que la obra podría estar acabada, como se señaló, el próximo 2027. En este sentido, se establece un presupuesto de 400.000 euros –en este caso sin impuestos–, mientras que el plazo de ejecución dependerá de lo que considere el redactor, si bien se acota entre los tres meses y el año.

La cubierta y la pared trasera de chapa carecen de aislamiento térmico y sonorp Daniel Alexandre

Esta estimación, no obstante, resulta muy optimista para el presidente de la AVV de Covas, Manuel Sendón, que cree que se necesitará un desembolso mayor debido, entre otros factores, al incremento del precio de los materiales. “La memoria es una estimación y, según el ritmo al que va la vida, hoy en día se queda por debajo, seguramente muy por debajo, de lo que será el coste de las obras”, lamenta. En cualquier caso, el representante vecinal se muestra satisfecho de que sea “una promesa cumplida”, aunque sea con retraso, incidiendo en que el acuerdo tenía que haberse rubricado el pasado mes de marzo.

“No se hizo porque, lógicamente, la Diputación no puede firmar ningún convenio mientras no tenga el proyecto”, explica, señalando que espera que el pacto pueda concretarse en octubre, coincidiendo con la redacción de los nuevos presupuestos provinciales. “Los tiempos políticos son los que son y tenemos que lidiar con ello”, bromea Sendón.

La intervención

En cuanto a la intervención que se realizará en el local social, el responsable de Obras e Servizos detalla que será una actuación integral, dado que afectará a la cubierta, las fachadas, el interior del inmueble e incluso las aceras que lo rodean. “Ellos lo que pidieron es adaptarlo a las necesidades actuales”, apunta, relatando, asimismo, que uno de los ejes fundamentales de la obra será la instalación de una placa para dividir en dos pisos la actual planta inferior –donde se encuentra la cafetería–, alejándola de ese modelo de polideportivo y aportando espacios más funcionales.

“La parte de arriba quedará como oficinas y se le dotará de aseos (...), mientras que la que parece un pabellón se distribuirá en dos plantas”, detalla, asegurando que se actuará en “tabiques, instalaciones y acabados”, así como en la zona de almacenes y en la de la caldera.

Manuel Sendón, por su parte, profundiza en los problemas que arrastra el local, incidiendo en que, por su propia estructura, tiene “una funcionalidad muy limitada”. “Tiene mucha superficie, porque es de uso deportivo, y cuando haces una fiesta, una cena, un baile... tienes una capacidad bastante considerable. Pero su uso como local social, con aulas y espacios independientes, es limitado”, relata. También detalla sus “enormes fallos estructurales”, como el hecho de que la cubierta y parte de las paredes sean de chapa, lo cual trae consigo problemas de aislamiento térmico y sonoro, además de contar con “una acústica muy mala” cuando se celebran conciertos.

Respecto a la división de la zona inferior –de la que el representante critica la insistencia de los promotores cuando se construyó por que estuviese “enterrada”–, Sendón López explica que “como tiene mucha altura”, la idea es “fundir una placa del orden del 60% de la superficie que tiene el local”. Este nuevo espacio, afirma, permitiría crear “una cafetería pequeñita, más agradable, porque abajo hace mucho frío”, además de habilitar espacios para actividades.