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Ferrol

Quinta jornada de huelga en el comercio de alimentación tras fracasar la mediación

El paro continúa este fin de semana

Redacción Ferrol
24/07/2026 19:57
Folga alimentación piquetes en A Gandara Froiz
Los sindicatos señalan que la movilización tuvo un seguimiento muy alto
Daniel Alexandre
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El fracaso del procedimiento de mediación en el Consello Galego de Relacións Laborais el pasado jueves tuvo como consecuencia el mantenimiento de las jornadas de huelga en el sector de la distribución, “cun regueiro de tendas pechadas e supermercados a medio gas”, explica uno de los sindicatos convocantes –la CIG, además de CCOO, UGT y USO–, “e as plataformas loxísticas sen actividade" este viernes. 

El paro, como se recordará, continuará este sábado y domingo, con el objetivo de que las organizaciones empresariales vuelvan a sentarse en la mesa de negociación, que, como explicaron desde los sindicatos, sigue abierta a pesar del fracaso de la mediación.

Sin embargo, la parte social considera que para poder llegar a un acuerdo sobre los temas centrales –mejoras salariales, política de conciliación o reconocimiento de la antigüedad y de la polivalencia, así como pluses adecuados al trabajo obligatorio los domingos– es necesario que la patronal “abandone o inmobilismo no que está instalado”.

Además, consideran que en la resolución del conflicto no ayuda en nada la demanda por parte de una de las empresas afectadas, Gadisa, por la que le reclama a las centrales sindicales 1,2 millones de indemnización por el paro del 23 de junio. 

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