O galego de Carvalho pervive nos novos libros de Francesco Traficante e Lourenço Álvarez
Os textos gañadores dos premios de Investigación Lingüística e Creación Literaria presentáronse este mesmo venres 24
No centro cultural Torrente Ballester presentáronse este mesmo venres 24 os libros editados por Laiovento que resultaron gañadores nas dúas categorías do XXII Premio Ricardo Carvalho Calero: ‘O galego, língua nacional ou “lingua” autonómica’, de Francesco Traficante Peláez, e ‘O portão verde’, de Lourenço Álvarez. O primeiro, un ensaio innovador que realiza unha proposta integral de normalización e normativización, obtivo o galardón na categoría de Investigación Lingüística; e o segundo, unha obra narrativa inspirada nas etapas da vida nas que se vai dando sentido para sempre a conceptos como a autoridade ou a amizade, despuntou en Creación Literaria.
O concelleiro de Cultura, José Antonio Ponte Far, presidiu o acto de presentación destes exemplares, que foron froito dun recoñecemento entregado no teatro Jofre, pouco antes de rematar o ano pasado. Esta convocatoria de 2025 marcou un fito ao ter recuperado uns premios que levaban tempo sen organizarse, atraendo a participación dun total de 63 autorías.
Os dous volumes comparten a reintegración do seu galego na lusofonía, da mesma maneira que defendía profesor que pon nome ao galardón, o primeiro catedrático de Lingüística e Literatura Galega da Universidade de Santiago de Compostela, Ricardo Carvalho Calero, que mudou a grafía do seu nome, segundo as sinaturas das súas obras, pouco despois de ingresar como presidente da RAG.
Escritores
Álvarez (Vigo, 1961), que foi un dos fundadores da revista 'O mono da tinta' ten poesía, relatos e críticas en distintos medios; e Traficante (Australia, 1967, criado en Fene) publicou artigos en distintos medios e creou varios pódcast de divulgación.