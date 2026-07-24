Los cuatro vestigios de la muralla defensiva de Ferrol a los que podrían unirse nuevos hallazgos próximamente

Fontelonga, el único vestigio que se conserva de uno de los muelles amurallados, hoy sin salida al mar por el relleno de Navantia Jorge Meis

La antigua muralla defensiva del Ferrol del XVIII vuelve a llamar a la puerta. Fue el pasado mes de junio cuando el alcalde, José Manuel Rey Varela, avanzaba que Patrimonio le había requerido al Concello que ejecutase trabajos arqueológicos y catas previas para poder dar luz verde a la urbanización de la parcela del antiguo cuartel Sánchez Aguilera. Las tareas empezaron a comienzos de julio, primero entre los muros y después ya en el aparcamiento, extendiéndose por la avenida del Rey estos días. No se alberga la esperanza de que se produzcan hallazgos de gran relevancia, pero volver a cavar en el casco urbano reabre el debate sobre la necesidad de visibilizar el trazado de una infraestructura que condicionó el crecimiento de la urbe.

Así lo considera, entre otros expertos, el arquitecto ferrolano Ramón Montero, autor de ‘Lo que no se sabe de la muralla de Ferrol. Frente de tierra de Ferrol, génesis y ocaso del recinto amurallado de la plaza’, una investigación que realizó en 2013 previa a su Trabajo de Fin de Máster en rehabilitación arquitectónica. “Tenía de tutor a José Ramón Soraluce, que es un estudioso del asunto, y me comentó que había ciertos temas que estaban muy poco tocados. A mí ya me interesaba por lo que significaba urbanísticamente para la ciudad, por cómo la había configurado, y además me considero un friki de las fortificaciones y las murallas, así que me pareció bien”, explica para justificar su elección.

Cata en el aparcamiento del Sánchez Aguilera donde se puede distinguir ya un empedrado compatible con la defensa de la ciudad Emilio Cortizas

En las páginas de su estudio, además del contexto geográfico, se encuentran pinceladas de los antecedentes del recinto fortificado. Aquel perímetro se remonta, según los documentos, al menos a 1214, unos restos que salieron en parte a la luz en marzo de 2023 durante las obras de reurbanización de la calle San Francisco, realizándose una excavación que terminó por taparse sin mayor recorrido. Montero da entonces un salto al siglo XVIII y profundiza en la cantidad de proyectos de defensas que se pusieron sobre la mesa.

De Montaigú a Llobet

Empieza por la de Francisco Montaigú (1723), el pionero que, antes de ubicarse el departamento marítimo en la ría, ya había ideado un proyecto del Arsenal, amurallando la villa marinera pero dejando fuera la aldea de Canido e imposibilitando el crecimiento posterior de los barrios. El mismo ingeniero redactó otro más en 1732, pero no sería hasta la llegada del trío compuesto por Cosme Álvarez de los Ríos, Petit de la Croix y Jorge Juan cuando se desestimaría la necesidad de proteger a la población de un ataque terrestre para centrar los esfuerzos en el foso y el muro del recinto militar.

Garita del Baluarte de San Juan, con La Cortina, la “gran batería”, de fondo Emilio Cortizas

De la escuadra y el cartabón de Miguel Marín saldría en 1755 otra de las propuestas que analiza Ramón Montero en su investigación, llegando a la de Julián Sánchez Bort, diez años después, de la que no se conserva documentación. No fue hasta el 67 cuando cayeron al fin en la cuenta de que suponía un problema tener desprotegida la ciudad por el frente de tierra, así que encargaron a una comisión técnica un informe que finalmente firmó el ingeniero Pedro Torbé. Él y Francisco Llobet presentarían sendos proyectos, pero sería el del segundo el que, con modificaciones, se empezó a construir el 25 de abril de 1768.

Y llegó Dionisio

Poco más de un año después, cuando el ingeniero Llobet dejó su puesto en el Arsenal, el sevillano Dionisio Sánchez de Aguilera le relevó en el cargo y se ocupó de las obras de la muralla hasta 1774, cuando las concluyó. El perímetro occidental unía los baluartes de A Malata —que estaba donde hay ahora un mirador sobre el acceso norte, bajando de Canido— y Santiago —ubicado en Celso Emilio Ferreiro— con el de San Juan —en Curuxeiras—, planificando además estructuras menores entremedias y una “gran batería” que uniese el puerto con el Arsenal, la de La Cortina. Por su parte, en el frente oriental debía proteger los Astilleros Reales sin que estos pudiesen dejar de funcionar, el mayor reto.

El Baluarte de Santiago, en Canido, se sometió a una limpieza municipal el pasado mes de mayo Jorge Meis

Empezó cerrando desde el Herrerías hasta el muelle de Fontelonga, donde Aguilera ideó una hermosa puerta al mar que hoy se conserva en muy buen estado, pero no está abierta al público más que en visitas guiadas. Una vez rematada toda la muralla, se podían instalar en ella 209 piezas de artillería, recoge Ramón Montero en su trabajo, especificando que costó solo cinco millones de reales, una construcción ‘low cost’ que no tardaría en dar problemas a corto plazo. Pero el bueno de Dionisio cumplió con creces su parte y la historia, caprichosa, ha querido que sea ahora, en el recinto que lleva su nombre, donde podrían aparecer vestigios de la defensa que él mismo ejecutó.

Conocerla

El mal estado del cierre a mediados del XIX propició que el teniente coronel José Pérez Malo y el comandante Enrique Montenegro se encargasen de reformar el recinto, empleando ya el hormigón como material dominante y situando dos fortificaciones en Caranza y Catabois —la Puerta de Neira— y dos menores en Serantes y la carretera de Castilla. En 1862 se reformó el Baluarte del Infante —actual Archivo Militar del Noroeste—, que se conectaba a los del Rey y el Príncipe, ubicados a la altura del edificio conocido como ‘Holly­wood’, en la plaza de España, y en la actual comisaría de la Policía Nacional. Por eso, cuando se excavó el túnel de la avenida del Rey, en 2006, apareció la muralla y motivó tanto el quiebro de su trazado como la inscripción recordándola, que puede leerse en el suelo.

Recuerdo del trazado de la muralla en el pavimento de la plaza de España Emilio Cortizas

Pero, más allá de su historia, lo cierto es que la construcción de la defensa terrestre de Ferrol solo es completamente visible en los baluartes de San Juan, Santiago y del Infante y en Fontelonga. Con todo, al de Ferrol Vello “le cercenaron más o menos la mitad cuando se hicieron las obras para meter el tren en el Arsenal; en el de Canido solo queda la parte frontal, y en el de A Malata habrá cuatro muestras”, incide Ramón Montero, que nombra, asimismo, dos vestigios que se pueden encontrar en el interior del Campus Industrial, tanto en la Facultad de Enfermaría, “cuya planta hace un pico y esa forma triangular se corresponde con una de las estructuras intermedias”, como en un murete flanqueado por unas escaleras que derivaría en Fontelonga.

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“Del resto no queda absolutamente nada”, confirma el experto, lamentando que “es muy complicado” trasladar a la ciudadanía y a los visitantes una idea precisa del cierre defensivo con restos tan apartados entre sí, y aconsejando que “lo que tenemos que hacer es no seguir deteriorando lo que ha llegado a nuestros días y ponerlo en valor, en conocimiento, siendo conscientes, por otra parte, de que la muralla de Ferrol, a falta de una definición mejor, era un tanto precaria”.

Esquina del Baluarte del Infante en la avenida de Compostela Emilio Cortizas

Aun con esa condición y los continuos parches que paliaban su deterioro, no fue hasta 1940 cuando el Estado permitió derribarla por completo. “Que tardase tanto en desaparecer implicó que la ciudad estuvo muy limitada. No se podía construir en los primeros 400 metros y en los siguientes 400 solo edificaciones de una planta. Esas ‘Zonas Polémicas’ [aquellas franjas acotadas por seguridad] llegaban hasta la rotonda de Alcampo”, ejemplifica Montero, por eso, una vez que cae, se urbaniza la plaza de España, Recimil o el Ensanche, donde “se va perdiendo la traza de retícula, que también fue otra consecuencia”.

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En cuanto a las catas, el arquitecto recuerda que “por ley, todos los recintos defensivos tienen condición de Bien de Interés Cultural (BIC), pero lo único que podrían encontrar allí sería el arranque del muro, principalmente, porque muchos restos ya se usaron para construir el propio cuartel. Lo más interesante podría estar en Canido”, aventura Ramón Montero, recordando que allí se conservó la puerta hasta bien entrado el siglo XX y fue con las obras del acceso norte, en los 90, cuando la fortificación de A Malata se desmanteló. En ambos lugares podrían hallarse vestigios que, valora el experto, “sería interesantísimo poner en valor”.