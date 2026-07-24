Ferrol dedica el Día de Galicia a quienes llevan la cultura por todo el mundo

Representantes políticos frente al monumento a Fontenla Leal Daniel Alexandre

La plaza del Himno Galego acogió este viernes el acto institucional del Concello de Ferrol por el Día de Galicia. Fue, como en ejercicios anteriores, una cita discreta, pero con una fuerte carga sentimental.

En total, unas 50 personas, entre representantes políticos y vecinales y residentes de la zona, tomaron parte en una celebración que estuvo acompañada por cielos despejados y una temperatura suave. Así, el evento arrancó con tres interpretaciones por parte de la banda de gaitas del Real Coro Toxos e Froles: la Muiñeira de Abelendas, que estuvo acompañada por una pareja de danza de la agrupación; la Foliada de Paderne y la Alalá de Santiago, estas dos últimas interpretadas por las cantareiras.

Una vez finalizó la actuación, el alcalde, José Manuel Rey, se dirigió a los presentes para reivindicar esta efeméride como “a mellor ocasión para reunirnos nesta praza do Himno Galego por motivos tan importantes como lembrar as nosas raíces, poñer en valor as nosas tradicións e reforzar todo aquilo que nos une como galegos”. De este modo, el regidor puso en valor la figura del ferrolano Xosé Fontenla Leal, expresando su agradecimiento a los dos impulsores del monumento al intelectual en ese espacio: Donato Sánchez y Jaime López.

El alcalde completando el centro floral con la bandera de Galicia Daniel Alexandre

“Xosé Fontenla Leal foi unha figura fundamental na creación da Real Academia Galega desde a cidade de A Habana, á que emigrou xunto coa súa familia”, recordó el representante, un destino, incidió, compartido por muchos gallegos y ferrolanos. “Tamén dende Cuba tivo un papel destacado na difusión do himno, coa música de Pascual Veiga e a letra de Eduardo Pondal”, apuntó, señalando que sus nombres también figuran en el callejero de la ciudad naval –concretamente en el lateral sur del espacio que acogió la ya tradicional cita–.

Traspasando fronteras

A este respecto, apuntó que la figura del intelectual nacido en el barrio de Canido se une a la de tantos gallegos “que levaron a nosa cultura alén das nosas fronteiras”, insistiendo en la necesidad de reconocer a todas aquellas personas “que sentaron as bases da nosa identidade cultural”. No obstante, al igual que se recuerda el pasado, afirmó, “é imprescindible seguir traballando no presente cunha mirada posta no futuro para manter vivo o que nos define: a nosa lingua, a nosa música, a arte, o folklore e a gastronomía. Todo aquilo que fai que a nosa terra sexa cada vez máis admirada”, tanto por los gallegos como por quienes “nos visitan”.

En esta línea, Rey Varela se mostró confiado en la capacidad de los vecinos de transmitir a las futuras generaciones “esta tradición”, haciéndolos responsables de “preservar unha cultura propia que, sen dúbida, enriquece ao conxunto do país ao que pertencemos”. Y, en esta labor de difusión, insistió, “está, con nome e apelidos, o Real Coro Toxos e Froles”, al que le agradeció su participación cada año no solo en los actos de esta efeméride, sino también “en momentos importantes para a cidade”. De hecho, el alcalde definió a la formación como “os mellores embaixadores” de la cultura gallega y del propio municipio de Ferrol, poniendo como ejemplo su labor “a comezos do século pasado” que desembocó en el hermanamiento de la urbe naval con el municipio luso de Vila do Conde.

Integrantes del Real Coro Toxos e Froles Daniel Alexandre

Por último, José Manuel Rey cerró su intervención con una nueva reivindicación, la de una Galicia “con lingua propia”, pero también plural, “na que todos temos cabida, coa que todos nos sentimos identificados”, algo que, aseguró, se refleja en la ofrenda floral a la que dio paso. Antes del homenaje, no obstante, fue el turno de una nueva actuación musical por parte del Real Coro Toxos e Froles, que interpretaron la pieza popular Muiñeirana –bajo un arreglo de Arturo Lamas, presidente de la agrupación– y la Xota Vella.

Así, acompañando las últimas notas de la composición, dio comienzo la ofrenda floral, que como ya es tradicional, arrancó con la colocación del centro por parte de los representantes políticos a los pies del monumento a Fontenla Leal. De este modo, Jorge Suárez depositó el primer segmento en nombre de Ferrol en Común; María do Mar López por el Bloque Nacionalista Galego; Ángel Mato, por el grupo municipal socialista; Javier Díaz Mosquera por el Partido Popular; y, finalmente, el alcalde acomodó el fragmento principal de centro.

De igual forma, se sumaron al homenaje con su propio ramo la formación musical, así como Jaime López y Sixto Gómez, estudiosos de la figura del intelectual. Por último, los asistentes que así lo deseaban pudieron depositar sus propios claveles bajo el memorial.

La celebración, como no podía ser de otro modo, concluyó con una interpretación del himno gallego de la mano del Real Coro y de todos los presentes.