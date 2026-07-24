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Ferrol

FeC propone integrar la lancha de Ferrol-Mugardos en el Plan de Transporte Metropolitano

Plantea que el servicio opere todo el año y se subvencione parte de su precio como en el autobús

Redacción Ferrol
24/07/2026 18:45
La formación recordó que se trata de un modelo ya normalizado en otros municipios
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El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) propuso este viernes la integración del servicio de lancha entre Mugardos y la ciudad naval, que opera únicamente en verano y generalmente como activo turístico, en el Plan de Transporte Metropolitano. A través de un comunicado, la formación planteó esta posibilidad como una solución sostenible al encarecimiento del coste de vida, señalando que el déficit de infraestructuras y servicios obligan a los ciudadanos a depender del vehículo privado, pero que a al mismo tiempo factores como la subida de los carburantes y los peajes “pesan nas economías domésticas”.

Así, la iniciativa busca, por una parte, que este servicio pase a prestarse durante todo el año como parte del mencionado plan –una demanda histórica, afirman, “de todos os gobernos progresistas de Ferrol e Mugardos”–; y, por otro, que su “prezo abusivo”, de cinco euros, sea subvencionado a través de la tarjeta de transporte. A este respecto, la agrupación señaló que esta propuesta ya se encuentra en funcionamiento y normalizada en otros concellos, como es el de Vigo. De igual modo, desde Ferrol en Común se insiste en que este planteamiento permitiría solventar, al menos en parte, otros problemas del municipio, como “a falta de mantemento da estrada a San Felipe”.

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