El Puerto adjudica el cambio de la pasarela de Cariño y la protección de la batería de costa

La pasarela que se cambiará Daniel Alexandre

La empresa ourensana Mosquera Villavidal se encargará de realizar la sustitución de la pasarela peatonal de madera que circunda el arenal ferrolano de Cariño y también el desbroce y la limpieza de la batería de costa que se localiza en su extremo.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, José Antonio Álvarez Vidal, firmó este viernes la adjudicación de los trabajos a la firma de Ramirás, que tendrá un plazo de dos meses desde que se formalice el contrato para entregar la obra. El coste de la intervención asciende a 81.500 euros, con los impuestos incluidos, 15.000 menos que el presupuesto estimado inicialmente cuando se sacó a contratación.

Se trata de una actuación demandada por razones de seguridad y estética. En ese sentido, la empresa deberá retirar toda la pasarela actual –que se instaló hace una década y media como complemento al refuerzo de los taludes del proyecto de evacuación de aguas pluviales– y sustituirla por una nueva de características similares, de madera de pino.

Son, en total, 125 metros cuadrados de plataforma y otros 145 lineales de pasarela que, aunque en los últimos tiempos se ha ido reparando de manera parcial y con cierta frecuencia, no ha resistido el paso del tiempo y el deterioro provocado por las condiciones meteorológicas del lugar en el que está.

La otra gran intervención que se plantea en la zona se desarrollará en la batería de costa que hay en el extremo del arenal y que actualmente está tomada por la maleza.

Por ello, se desbrozarán cerca de 2.500 metros cuadrados y, además, se talarán diez árboles que se encuentran en el lado este de la fortificación y que amenazan con afectar no solo a la construcción defensiva, sino también a los restos que se conservan de la época de la dominación romana y anterior que hay en el entorno.