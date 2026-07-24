El lunes cierra el Torrente Ballester para iniciar las obras que lo convertirán en el futuro Museo de Ferrol

José Liñeira, responsable del centro cultural Torrente Ballester, guiando una visita a la exposición de Xoán Braxe Jorge Meis

El centro cultural Torrente Ballester permanecerá cerrado a partir del próximo lunes 27, tal como anunció el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, con motivo del inicio de los trabajos de preparación previos a las obras que convertirán las instalaciones municipales en las del futuro Museo de Ferrol.

El último acto antes del paréntesis será la entrega de los premios Carvalho Calero. Además, quien lo desee podrá aprovechar también para recoger el catálogo de la exposición de Xoán Braxe, que estará disponible en conserjería –que seguirá prestando sus servicios en el horario habitual a partir de ahora– o en la Oficina de Atención Cidadá, localizada en la entrada de la casa consistorial.

Las obras de reforma integral del Torrente Ballester suponen una inversión de 476.500 euros. Es la empresa Obras y Servicios Gómez Crespo la adjudicataria de los trabajos, que deberán estar finalizados en un plazo de seis meses para, a partir de ahí, poder también cumplir su función de museo. La eliminación de filtraciones y humedades, la dotación de servicios y una nueva distribución de los espacios están entre las tareas a desarrollar por la firma.