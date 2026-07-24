El Concello notifica las infracciones por la circulación en San Felipe, pero sin sanción

La señalización obliga a los no autorizados a salir hacia Ferrol por San Cristovo Emilio Cortizas

El Concello de Ferrol ha comenzado a enviar comunicaciones informativas sin sanción a los conductores que circularon sin la autorización pertinente por la zona de videovigilancia de San Felipe, que comenzó a funcionar hace doce días con el objetivo de reordenar el tráfico y mejorar la seguridad de los residentes.

En esta primera etapa, la administración local está notificando la infracción, pero recalca que por el momento no se iniciará ningún expediente sancionador. Eso sí, advierte de que la prohibición de acceso sin el permiso necesario –se han expedido más de 400 autorizaciones para residentes, transporte público, servicios de emergencias o reparto, entre otros– está debidamente señalizada y que, en el caso de que se repita, podría derivar en una multa.

El sistema instalado cuenta con dos cámaras lectoras de matrículas, una a la altura de la cetárea y otra en la salida del castillo de San Felipe. Son, recuerda el Concello, dos puntos críticos por el estrechamiento de la calzada y la ausencia de aceras, factores que complicaban la seguridad en la zona. A pesar de que la señalización instalada prohibía la salida desde el castillo en dirección Ferrol, seguían detectándose diariamente incumplimientos, con las consiguientes retenciones, el bloqueo de los vehículos de emergencia y las dificultades de los vecinos para entrar y salir de sus viviendas.

Por ello se optó por implantar el sistema de videovigilancia sin modificar el sentido de la circulación. Así, se autorizaron más de 400 matrículas que sí pueden utilizar la salida por el castillo.

El Concello subraya que el resto de los conductores deberán respetar la señalización y realizar la salida de San Felipe a través de San Cristovo, como establece la regulación que está en vigor.