El Concello aborda con la Subdelegación su operativo especial para observar el eclipse

Momento de la reunión celebrada esta mañana en la sede de la Subdelegación Cedida

La sede de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña acogió esta mañana una reunión de coordinación centrada en el dispositivo de seguridad que se activará en Ferrol con motivo del eclipse total de sol del 12 de agosto. El encuentro, que estuvo presidido por el titular del organismo, Julio Abalde, contó con la presencia de representantes de la Policía Nacional, el destacamento de Tráfico de la Guardia Civil, la Policía Local y los bomberos de Ferrol, la Policía Autonómica y Protección Civil, además de la edila ferrolana de Seguridade, Pamen Pieltain.

Así, los presentes revisaron la propuesta municipal, centrada en cuatro arenales –Doniños, San Xurxo, Covas y Esmelle–, si bien se espera que los dos primeros concentren la mayor parte de las personas que se acerquen a las playas a observar el fenómeno. Por ello, Abalde avanzó que se establecerán “zonas de exclusión” para proteger el hábitat de la píllara de las dunas. Asimismo, el Instituto Armado avanzó que reforzará su presencia en las carreteras de toda la provincia durante la mencionada jornada, con un incremento de efectivos “que se distribuirán de forma flexible segundo a evolución do tráfico”. Y es que, como se señaló en la reunión, la coordinación de los diferentes cuerpos será uno de sus principales retos.