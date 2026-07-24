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Ferrol

Detenido un ferrolano acusado de perpetrar dos robos con fuerza en una misma cafetería

El hombre destrozó el escaparate con una maza para hacerse con la recaudación de la máquina tragaperras

Redacción Ferrol
24/07/2026 12:04
Comisaría de Policía Ferrol
La Policía agradece la colaboración ciudadana a la hora de identificar a esta persona
Daniel Alexandre
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Agentes de la Policía Nacional detuvieron recientemente a un individuo al que se le acusa de ser el autor de un robo con fuerza en un establecimiento de hostelería de la ciudad naval. Según informó este viernes la Comisaría de Ferrol-Narón, el hombre supuestamente accedió a la cafetería tras destrozar con una maza la luna del escaparate.

Una vez en el interior, el investigado se hizo con la recaudación de la máquina tragaperras, emprendiendo la huida inmediatamente en un turismo que fue localizado posteriormente por las autoridades. Cuatro días después, apuntó la Policía, los agentes responsables del caso, tras realizar las pertinentes comprobaciones, localizaron y aprehendieron a esta persona.

Asimismo, desde la Comisaría ferrolana se señaló que este individuo ya había sido detenido meses atrás por un robo con fuerza siguiendo el mismo método en la misma cafetería. La Policía, por último, agradece la colaboración ciudadana a la hora de identificar a este delincuente.

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