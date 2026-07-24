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Conciertos

Cuenta atrás para la celebración del festival Marola! el fin de semana en los Jardines de Herrera

The Mean Devils y Tesouro serán los protagonistas de esta tercera edición, como siempre, de acceso libre y gratuito

Redacción Ferrol
24/07/2026 13:06
The Limboos, en la edición del año pasado
The Limboos, en la edición del año pasado
Emilio Cortizas
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La tercera edición de Marola!, el festival de pequeño formato que promueve Embora Producións con el patrocinio de Turismo de Galicia y la colaboración del Concello y la Armada, regresará este sábado 25 y domingo 26 a los Jardines de Herrera.

Este año los protagonistas serán The Mean Devils y Tesouro, dos proyectos que pueden presumir, respectivamente, de haber alcanzado un gran éxito. Los primeros, fundados en Porto en el 2000, han llevado a cabo tres giras por EEUU y los ourensanos, que surgieron tras el final de Burgas Beat, se han hecho un hueco en el panorama rock de España.

Ambas actuaciones –mañana la de The Mean Devils y el domingo la de Tesouro– darán comienzo a las 13.30 horas. La entrada es gratuita.

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