Cuenta atrás para la celebración del festival Marola! el fin de semana en los Jardines de Herrera

The Limboos, en la edición del año pasado Emilio Cortizas

La tercera edición de Marola!, el festival de pequeño formato que promueve Embora Producións con el patrocinio de Turismo de Galicia y la colaboración del Concello y la Armada, regresará este sábado 25 y domingo 26 a los Jardines de Herrera.

Este año los protagonistas serán The Mean Devils y Tesouro, dos proyectos que pueden presumir, respectivamente, de haber alcanzado un gran éxito. Los primeros, fundados en Porto en el 2000, han llevado a cabo tres giras por EEUU y los ourensanos, que surgieron tras el final de Burgas Beat, se han hecho un hueco en el panorama rock de España.

Ambas actuaciones –mañana la de The Mean Devils y el domingo la de Tesouro– darán comienzo a las 13.30 horas. La entrada es gratuita.