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Ferrol

Alfombras florales para reivindicar el Camino Inglés a Santiago

Sesenta artistas de toda Galicia participaron en la iniciativa que tuvo lugar en Curuxeiras

Redacción Ferrol
24/07/2026 22:30
Alfombras florales en Curuxeiras sobre el camino inglés
Un momento de la elaboración de las alfombras, este viernes
Emilio Cortizas
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El grupo Cidae Galicia, una de las entidades que pelea por que la Unesco reconozca las alfombras florales como Patrimonio Mundial, reunió este viernes en el paseo de Curuxeiras a alrededor de 60 artistas procedentes de toda la comunidad para elaborar ocho alfombras dedicadas al Camino Inglés y diseñadas por el arquitecto Manuel Alonso. 

El encuentro de arte efímero, que también colaboró con la delegación comarcal de la Asociación Española contra el Cáncer, sirvió para mostrar la particular manera de confeccionar alfombras del grupo Cidae, en la que las conchas de diferentes bivalvos como almeja, zamburiña, vieira o mejillón, adquieren una importancia fundamental.

La entidad también homenajeó a la delegación comarcal de la Asociación Española contra el Cáncer y durante el proceso de confección recibieron la visita del obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos

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