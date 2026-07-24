Alfombras florales para reivindicar el Camino Inglés a Santiago

Un momento de la elaboración de las alfombras, este viernes Emilio Cortizas

El grupo Cidae Galicia, una de las entidades que pelea por que la Unesco reconozca las alfombras florales como Patrimonio Mundial, reunió este viernes en el paseo de Curuxeiras a alrededor de 60 artistas procedentes de toda la comunidad para elaborar ocho alfombras dedicadas al Camino Inglés y diseñadas por el arquitecto Manuel Alonso.

El encuentro de arte efímero, que también colaboró con la delegación comarcal de la Asociación Española contra el Cáncer, sirvió para mostrar la particular manera de confeccionar alfombras del grupo Cidae, en la que las conchas de diferentes bivalvos como almeja, zamburiña, vieira o mejillón, adquieren una importancia fundamental.

La entidad también homenajeó a la delegación comarcal de la Asociación Española contra el Cáncer y durante el proceso de confección recibieron la visita del obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos.