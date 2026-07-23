Vecinos de la calle Dolores creen que el incendio en el bajo ocupado pudo ser provocado

La extinción en sí fue rápida, extendiéndose poco más de diez minutos Daniel Alexandre

El barrio de A Magdalena vivió este jueves momentos de tensión al declararse un incendio en un bajo comercial en desuso de la calle Dolores. El fuego, localizado en el antiguo comercio Da Masula –en el número 25 del mencionado vial–, se registró en torno a las 13.20 horas, cuando un particular alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 de que estaba saliendo humo del establecimiento.

Despliegue al arder dos colchones en un bajo ocupado de la calle Dolores de Ferrol Más información

Inmediatamente, desde el 112 se movilizó hasta el lugar a varios efectivos de la Policía Local de Ferrol –al menos siete agentes y dos coches patrulla, que bloquearon el perímetro por Concepción Arenal a la altura de Igrexa y María– y al cuerpo de bomberos de Ferrol, con dos vehículos –un camión con motobomba y otro con autoescalera– y sus respectivas dotaciones. Al llegar al punto, los profesionales procedieron a entrar en el inmueble, que se sospechaba que estaba ocupado, mientras el servicio de seguridad municipal cerró el paso de peatones en Dolores, además de desalojar por completo el Casino Ferrolano y otros negocios cercanos –como la Notaría Ferrol o el despacho de abogados Pita-Romero, ambos sobre el bajo–.

Así, ante la posibilidad de que hubiese personas en el interior del local, los bomberos realizaron una inspección por todas las estancias antes de centrarse en la extinción en sí. Mientras, en la calle, decenas de personas –entre los que se encontraban varios concejales del gobierno local– se agolpaban a ambos lados del perímetro tratando de ver qué sucedía, al tiempo que una espesa humareda parduzca salía por la puerta del antiguo comercio.

La intervención

La extinción en sí fue notablemente rápida. Sobre las 13.30 horas, una vez los bomberos comprobaron que el establecimiento estaba vacío, procedieron a iniciar las labores de apagado con agua –dado que no era un fuego de origen eléctrico–, de modo que once minutos más tarde apenas salía humo por la puerta y dos después ya se había instalado un ventilador térmico para airear el inmueble. A este respecto, el nuevo jefe del parque de bomberos ferrolano, Carlos Núñez, detalló que las llamas únicamente habían dañado varios enseres, dos colchones y una puerta con su marco, pero que el humo sí había afectado a todo el inmueble.

El incendio atrajo a multitud de curiosos Daniel Alexandre

“Ha sido [un despliegue] sencillo. Los colchones estaban al fondo, así que hubo que llegar hasta ellos con la carga de humo, pero en principio no tuvimos complicaciones a la hora de apagarlo. Y luego, una vez asegurada la zona y los pisos superiores, montamos la ventilación”, explicó el profesional, confirmando que el negocio estaba ocupado.

Origen del fuego

En pleno operativo de extinción, llegó hasta el lugar el hombre que habitaba el establecimiento, supuestamente desde hace un año, y se identificó ante la Policía. Mientras conversaba con los agentes, una segunda persona, cercana a este varón, relató a los medios presentes que creía que el incendio había sido provocado por una mujer que desde hacía cuatro meses también residía en el bajo en desuso.

Al parecer, ambos habían tenido un desencuentro recientemente porque la segunda “robaba” con asiduidad por la zona, cosa que el primero desaprobaba, llegando a pedirle que se fuera del local. Esto, presuntamente, desató las iras de la ocupante, que llegó a amenazar al hombre con un arma blanca. Asimismo, este testigo señaló que poco antes la habían visto alejarse de la zona con todas sus pertenencias, lo que, sumado al hecho de que el establecimiento estaba vacío cuando sucedió el incendio, les llevó a pensar que había sido ella. Esta misma sospecha la comparten vecinos de la zona, que además criticaron la inacción de las fuerzas de seguridad aun cuando llevaban sobre un año denunciando que el local estaba ocupado.

El humo afectó a la totalidad del inmueble Daniel Alexandre

En cualquier caso, el jefe del servicio, Carlos Núñez, apuntó que los profesionales ferrolanos no apreciaron indicios de que fuese un fuego intencionado, si bien eso es algo que tendrá que investigar la Policía.

Por último, las labores de ventilación concluyeron poco antes de las dos de la tarde y para las 14.30 ya se había restablecido la circulación por la calle Concepción Arenal, al tiempo que técnicas de Cáritas asistían al hombre sin hogar a las puertas del local ocupado.