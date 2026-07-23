Sesenta especialistas elaborarán este viernes en Curuxeiras ocho alfombras dedicadas al Camino Inglés

Una de las creaciones del grupo Cidae Cedida

La dársena de Curuxeiras, kilómetro cero del Camino Inglés a Santiago, será este viernes el gran escaparate del arte efímero gallego al acoger el encuentro autonómico del grupo Cidae –Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas de Arte Efímero de Galicia–, que reunirá a 60 especialistas no solo de la ciudad y su comarca –As Pontes, Mañón u Ortigueira–, sino también de otros puntos, como Betanzos, Bueu, Miño, Mondoñedo y Santiago.

También trabajarán miembros de la Fundación Hospitalaria Centro Pai Menni y de la delegación comarcal de la Asociación Española contra el Cáncer. Los participantes confeccionarán ocho grandes alfombras diseñadas por el arquitecto Manuel Alonso, director artístico del encuentro, a partir de las 16.00 horas.

A través de estas creaciones se narra, explican los organizadores, “la historia y la identidad de Ferrol y del Camino Inglés, con escenas inspiradas en esta ruta xacobea, el puerto de Ferrol, alegorías del Camino de Santiago, el escudo de la ciudad o la lucha contra el cáncer”, un homenaje, añaden, “a todas las personas que afrontan esta enfermedad y a quienes cada día trabajan por su prevención e investigación”.

El grupo Cidae invita a vecinos, peregrinos y visitantes a contemplar el proceso de creación de unas obras que, recuerda, “solo podrán disfrutarse durante unas horas y que convertirán Ferrol en un gran museo al aire libre”. El objetivo de esta iniciativa que llega a Ferrol es poner en valor el patrimonio cultural gallego, fortalecer la identidad del Camino Inglés y demostrar que “el arte efímero sigue siendo una manifestación viva capaz de unir tradición, innovación, inclusión social y respeto por el medio ambiente”.

Materiales empleados

Desde la organización se insiste en que se utilizarán materiales naturales y reciclados. De este modo, se emplearán conchas de vieira, berberecho, almeja, zamburiña, caramuxo, mejillón y lapa, combinadas con arenas naturales, flores, elementos vegetales y semillas. Cabe recordar que la “transformación en arte” de estos materiales, sobre todo de las conchas, constituye “una de las señas de identidad del grupo Cidae” que ha “despertado admiración en numerosos países por su originalidad, calidad artística y compromiso con la sostenibilidad ambiental”.

Las alfombras de Cidae han representado a Galicia y a España en diferentes certámenes. Por ejemplo, se llevaron en dos ocasiones al Vaticano o, más recientemente, a Barcelona durante la visita del papa León XIV. Ahora, la organización espera la resolución del Comité Intergubernamental para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, que se reúne en diciembre en China y que tendrá que valorar si la candidatura internacional de alfombras florales realizadas con materiales naturales es merecedora del reconocimiento.