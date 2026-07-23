Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Las torres de refrigeración de Endesa se derribarán a la vez en 1,2 segundos

La voladura está programa para el día 30 de este mes a las 16.00 horas

Redacción Ferrol
23/07/2026 12:01
As Pontes vistas lago Endesa
Las torres de refrigeración desaparecerán el día 30
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las cuatro torres de refrigeración de la central térmica de Endesa serán historia a las 16.00 horas del próximo jueves, 30 de julio. El Concello de As Pontes informa de que la voladura se realizará de manera simultánea y que durará poco más de un segundo (1,2, en concreto). Además, explica que el nivel de ruido generado será "similar ao producido por uns fogos artificiais"

Para que el proceso se desarrolle con la máxima seguridad, la administración local ha establecido una serie de restricciones, además de la prohibición de acceder a la zona de seguridad y al área de exclusión delimitada. 

Así, entre las 15.30 y las 16.30 estará cortada la AC-861 en dirección As Pontes, Ferrol y Os Airíos, y también en el acceso a la depuradora, a Vilabella y a la central térmica. Además, se cerrará la DP-1802 en la zona que conecta con la carretera AC-861. 

En todo caso, el Concello recomienda planificar los desplazamientos necesarios con antelación, evitar circular por la zona durante la hora de restricciones y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620