Las torres de refrigeración de Endesa se derribarán a la vez en 1,2 segundos

Las torres de refrigeración desaparecerán el día 30 Jorge Meis

Las cuatro torres de refrigeración de la central térmica de Endesa serán historia a las 16.00 horas del próximo jueves, 30 de julio. El Concello de As Pontes informa de que la voladura se realizará de manera simultánea y que durará poco más de un segundo (1,2, en concreto). Además, explica que el nivel de ruido generado será "similar ao producido por uns fogos artificiais".

Para que el proceso se desarrolle con la máxima seguridad, la administración local ha establecido una serie de restricciones, además de la prohibición de acceder a la zona de seguridad y al área de exclusión delimitada.

Así, entre las 15.30 y las 16.30 estará cortada la AC-861 en dirección As Pontes, Ferrol y Os Airíos, y también en el acceso a la depuradora, a Vilabella y a la central térmica. Además, se cerrará la DP-1802 en la zona que conecta con la carretera AC-861.

En todo caso, el Concello recomienda planificar los desplazamientos necesarios con antelación, evitar circular por la zona durante la hora de restricciones y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia.