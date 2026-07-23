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Ferrol

La Xunta invita a 17 jóvenes a crear contenido digital durante las seis etapas de la ruta jacobea

El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo viernes, 31 de julio

Redacción Ferrol
23/07/2026 23:13
Vicente Araguas Camiño Inglés
Grupo de alumnas del colegio Logos de Majadahonda que iniciaron el Camino el pasado día 1
Jorge Meis
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La Xunta de Galicia pone en marcha ‘POV: do Camiño ao contido’, una iniciativa dirigida a jóvenes entre 18 y 29 años que relaten, a través de las redes sociales, su propia experiencia cubriendo la ruta jacobea a Santiago desde Ferrol. La actividad se desarrollará en seis etapas, del 1 al 6 de septiembre, es gratuita e incluye comidas y alojamiento para las personas que participen. 

El objetivo de la iniciativa es fomentar la creatividad y la expresión personal, pero también impulsar el uso responsable y consciente de las redes, reforzar el trabajo en equipo y poner en valor la identidad gallega y local, explica la Xunta de Galicia. 

En total, se ofrecen 17 plazas y la inscripción estará abierta hasta el próximo viernes, 31 de julio, en este enlace o a través del Rexistro del Concello. La selección, advierte la Xunta, se hará por estricto orden de recepción de solicitudes. Los jóvenes elegidos deberán participar obligatoriamente en una sesión en línea que tendrá lugar el 28 de agosto, de 10.00 a 14.00 horas. 

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