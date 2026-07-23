La Xunta invita a 17 jóvenes a crear contenido digital durante las seis etapas de la ruta jacobea

Grupo de alumnas del colegio Logos de Majadahonda que iniciaron el Camino el pasado día 1 Jorge Meis

La Xunta de Galicia pone en marcha ‘POV: do Camiño ao contido’, una iniciativa dirigida a jóvenes entre 18 y 29 años que relaten, a través de las redes sociales, su propia experiencia cubriendo la ruta jacobea a Santiago desde Ferrol. La actividad se desarrollará en seis etapas, del 1 al 6 de septiembre, es gratuita e incluye comidas y alojamiento para las personas que participen.

El objetivo de la iniciativa es fomentar la creatividad y la expresión personal, pero también impulsar el uso responsable y consciente de las redes, reforzar el trabajo en equipo y poner en valor la identidad gallega y local, explica la Xunta de Galicia.

En total, se ofrecen 17 plazas y la inscripción estará abierta hasta el próximo viernes, 31 de julio, en este enlace o a través del Rexistro del Concello. La selección, advierte la Xunta, se hará por estricto orden de recepción de solicitudes. Los jóvenes elegidos deberán participar obligatoriamente en una sesión en línea que tendrá lugar el 28 de agosto, de 10.00 a 14.00 horas.