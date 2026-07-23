La Xunta entrega las llaves de una vivienda protegida rehabilitada con el Rexurbe

Aneiros y Freire junto con los futuros inquilinos del domicilio restaurado Daniel Alexandre

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, junto con la responsable comarcal de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Begoña Freire, participó este jueves en el acto de entrega de llaves del segundo de los dos domicilios de titularidad pública rehabilitados por la administración autonómica en el número 22 de la calle Carme Curuxeiras, en Ferrol Vello, en el marco del Plan Rexurbe. El primero de los hogares, como se recordará, fue entregado el pasado mes de febrero, mientras que en junio, concretamente el día 4, se concedieron los tres pisos que componen la unidad vecinal 8 de este mismo vial.

A este respecto, Aneiros Barros puso en valor este programa autonómico, recordando que está permitiendo “recuperar vivendas deterioradas para logo destinalas a alugueiro accesible”, lo que, a su juicio, contribuye a “revitalizar” los concellos y, por tanto, a “atraer poboación e xerar emprego”. De igual modo, la representante incidió en que este mismo departamento está impulsando en el polígono residencial de O Bertón la construcción de 353 domicilios de titularidad pública, licitando en tan solo un mes la construcción de varios bloques de viviendas.

Por último, la delegada territorial hizo hincapié en que la Xunta reserva un 30% de estos hogares a personas de entre 36 y 45 años con hijos, mientras que el 40 y el 25% se destinan al alquiler y la venta, respectivamente, para vecinos menores de 35 años.