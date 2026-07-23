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Ferrol

Intervención de los Bomberos de Ferrol por una fachada desprendida en la calle del Carmen

El despliegue se produjo en torno a las siete de la tarde de este jueves

Redacción Ferrol
23/07/2026 23:06
Fachada del número 5 de la calle del Carmen
Intervención de los bomberos este jueves
Emilio Cortizas
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Los profesionales del cuerpo de bomberos de Ferrol tuvieron que desplazarse durante la tarde de este jueves a causa de una fachada desprendida en el barrio de A Magdalena

El incidente, registrado sobre las 19.00 horas en el número 5 de la calle del Carmen, se saldó con una intervención para asegurar el elemento suelto, un lateral de la galería del primer piso.

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