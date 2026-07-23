Intervención de los Bomberos de Ferrol por una fachada desprendida en la calle del Carmen

Intervención de los bomberos este jueves Emilio Cortizas

Los profesionales del cuerpo de bomberos de Ferrol tuvieron que desplazarse durante la tarde de este jueves a causa de una fachada desprendida en el barrio de A Magdalena.

El incidente, registrado sobre las 19.00 horas en el número 5 de la calle del Carmen, se saldó con una intervención para asegurar el elemento suelto, un lateral de la galería del primer piso.