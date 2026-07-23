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Ferrol

FeC exige al Concello que realice el mantenimiento del campo anexo al estadio de A Malata

La formación recuerda que la integración de la pista en la 'Cidade do Deporte' fue aprobada en el pleno municipal

Redacción Ferrol
23/07/2026 20:07
Imagen de archivo de la cubierta de A Malata
La agrupación apunta que el estado de la pista supone un riesgo de incendio
Emilio Cortizas
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El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) criticó este jueves al gobierno local por la falta de mantenimiento del campo de fútbol anexo al estadio de A Malata. A través de una nota de prensa, la formación denunció “o lamentable estado de conservación” del espacio, alertando de que supone “un perigo para as persoas”, además de ofrecer “unha nefasta imaxe” del municipio.

En este sentido, desde FeC se recordó que, en el pleno ordinario de septiembre de 2025, se aprobó parcialmente una moción en la que se instaba al Consistorio a integrar dicha pista, ahora en desuso, dentro del proyecto ‘Cidade do Deporte’ y a que su conservación sea realizada por el servicio de Parques e Xardíns. De este modo, la formación considera que no solo se está faltando a dicho pacto, sino que también su estado implica un importante riesgo de incendio.

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