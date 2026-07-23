El Sergas destina 670.000 euros al traslado de comida y ropa entre los dos hospitales

Nueva envolvente del Arquitecto Marcide Jorge Meis

El Servizo Galego de Saúde –Sergas– saca a licitación el servicio de transporte de carros de ropa de hostelería y comida entre los hospitales Naval y Arquitecto Marcide por un importe de 670.000 euros y una vigencia de dos años.

El portal de Contratos Públicos de Galicia recoge ya los detalles del proceso, que está dirigido exclusivamente a los centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas de inserción.

Cabe recordar que el Plan Director del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol –CHUF– traslada las unidades de hostelería –lavandería y cocina– al Naval, cuando la mayor parte de los usuarios de estos servicios se encuentran en el Marcide, de modo que se hace necesario el traslado diario de los carros entre ambos centros “para garantir o correcto funcionamento asistencial”.

En el caso de la comida, el volumen de desplazamientos estimados es de 15 para el desayuno y la merienda, y de otros 25 para comida y la cena. A mayores, en lo que respecta a la lavandería, el servicio requiere un mínimo de cuatro vehículos, dos para cada unidad. Las empresas interesadas en participar tienen hasta el próximo 21 de agosto para presentar sus ofertas.