El PSOE solicita a la Xunta que retire la financiación del futuro skatepark de Antón Varela

El diputado recordó que el Consello da Memoria rechazó la iniciativa Daniel Alexandre

El grupo parlamentario socialista registró recientemente una batería de iniciativas en la Cámara autonómica para instar a la Xunta a retirar la financiación del futuro skatepark del parque Antón Varela, en el barrio de Canido, hasta que el Concello de Ferrol no plantee una ubicación alternativa.

Por medio de un comunicado, el diputado Aitor Bouza recordó que la intervención, recuperada a comienzos de julio tras permanecer paralizada durante meses y valorada en 159.899 euros, será sufragada al 50% entre el gobierno gallego y el Consistorio ferrolano, en virtud de un convenio firmado en febrero de 2024. En este sentido, el representante apuntó que el proyecto fue rechazado mayoritariamente durante la última sesión del Consello Sectorial da Memoria, al considerar las asociaciones socioculturales y memorialistas que esta infraestructura es incompatible con la concepción de este espacio como Lugar da Memoria y por su proximidad al monumento a las víctimas del franquismo.

Asimismo, Bouza Manso señaló que la legislación vigente obliga a las administraciones públicas a “conservar, dignificar e protexer” estas áreas, “evitando actuacións que poidan alterar os seus valores históricos, patrimoniais ou simbólicos”. Por ello, la proposición no de Ley presentada busca exhortar a la Xunta a que retire la cofinanciación, que solicite al Concello que busque una localización alternativa y que se comprometa a no sufragar otras intervenciones que afecten a estos emplazamientos.

Finalmente, el diputado insistió en la necesidad de conservar estos Lugares da Memoria, señalando que estos son “imprescindibles para a reparación, para a xustiza, para non esquecer un pasado que non queremos que se volva a repetir e para o cumprimento efectivo” de la normativa relativa a estos espacios.