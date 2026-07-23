Doble concierto de Batalha y Hombre de Plástico para reabrir la puerta de la Urania

La banda Hombre de Plástico renovó su formación hace tres años y el pasado 2025 ya estaba terminando el primer EP Cedida

La sala Urania, situada en el mítico local de la calle Real que ocuparon la Ruido y la Super 8, vuelve a la actividad este sábado 25 con la oferta de un doble concierto, de la mano de dos bandas integradas por músicos de sobra reconocidos por distintos proyectos. Se trata del cuarteto Batalha y el trío Hombre de Plástico, que serán los encargados de animar la noche a partir de las 22.30 horas, con entradas a seis euros.

Cartel

Con una nueva imagen corporativa reabren las instalaciones para dar la bienvenida, por un lado, al grupo ferrolano compuesto por tres integrantes de Skyhooks: Óscar (conocido por Quant y Weather Underground), Melo (A Nev Diva, Misquious) y Manel (también de Misquious). Además, Dim (earwigUK) completa el equipo de Batalha, que está marcado por la voz del primero de estos músicos, así como por el sonido de sus dos guitarras, teclado, batería y bajo.

El año pasado, este proyecto que presume con orgullo de su “pop de ensanche desde Ferrol” lanzó su primer single, ‘Una canción de amor’, acompañado de un videoclip, de la misma manera que realizó rápidamente con el siguiente trabajo, ‘El disco que te regalé’.

También en 2025, Hombre de Plástico se estrenó con su primer EP, ‘Planeta sin color’, un disco con seis temas originales de la banda que cuenta con la colaboración de Elena Rivas y Jesús Trujillo en dos de ellos.

Este proyecto nació de la unión de dos músicos de Horus y Magenta, que son Juan Rey (Feed the Pet ) y Víctor Díaz (Big Sur), con Jorge Rodríguez (Far Away Place).

Cuando este último se marchó de la formación en 2023, entró en acción otro de los componentes de Horus, Jaime Río (Peor imposible, Los Invitados).