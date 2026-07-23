Despliegue al arder dos colchones en un bajo ocupado de la calle Dolores de Ferrol

Pasadas las 13.00 horas de este jueves, la Central de Emergencias del 112 Galicia recibió la alerta por un incendio localizado en el bajo del número 25 de la calle Dolores, en Ferrol. Las llamas calcinaron dos colchones que había en el interior, puesto que se trata de un local ocupado por al menos una persona.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos del parque de A Gándara, además de varias patrullas de la Policía Local, que establecieron un perímetro de seguridad y desalojaron los edificios colindantes, como el Casino Ferrolano, la Notaría o el despacho de abogados Pita-Romero, que está ubicado justo encima.

El jefe de los efectivos del parque, Carlos Núñez, después de casi una hora llevando a cabo las labores de extinción, trasladó que habían ardido dos colchones y el marco de una puerta, encontrándose en ese momento el local sin nadie en su interior y afectando el humo al resto de las estancias y al piso superior. Por el momento se desconocen las causas del suceso, pero la Policía y los bomberos están trabajando en ello.