De Ninghures se suma al cartel de las fiestas de verano y actuará en Armas el lunes 24 de agosto

De Ninghures, el año pasado en Fene Cedida

El grupo de folk De Ninghures, una septeto de músicos de Carballo, A Fonsagrada y Santiago de Compostela, es la última confirmación de un cartel de las fiestas de Ferrol al que todavía le quedan por completar varias fechas. En este caso, los autores de discos como ‘Feira’, el último, publicado en 2025, actuarán en la plaza de Armas el 24 de agosto, tal como adelanta el portal de Transparencia del Concello.

Con esta ya son cinco los días que ya están cubiertos. Por el momento se sabe que los festejos, tras el pregón, el día 21, lo abrirán Fangoria, Bombai y Yoly Saa, dentro del concierto de Cadena 100. El siguiente es De Ninghures y el 26 actuarán los míticos Celtas Cortos, que fueron los primeros en anunciarse, el 20 de abril, un guiño a su tema más emblemático.

El próximo día, el 27, será el festival Rock en Canido, que este año trae a Deltonos, Shug r’band, Niño Asqueroso y Alfredo Piedrafita. Por último, el asturiano Enol y el dúo madrileño Marlena protagonizarán la sesión musical del día 30, la última que tendrá lugar en la plaza del Concello.