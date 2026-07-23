De la fruta de toda la vida a los batidos ‘detox’: el mercado se adapta a las modas

María Teresa López con remolacha, jengibre y los primeros higos del verano F. C.

Entre los primeros higos de la temporada, verdes y negros, que llegan de Alicante, en el puesto de Frutas y Verduras Tere del mercado central de Ferrol no hay día de verano que no despachen un buen número de sandías y melones, las más codiciadas junto a los paraguayos, las ciruelas o las cerezas que, a partir del 25 de julio, dejarán ya de venderse, por lo que hay que aprovechar sus últimos compases.

Sin embargo, a las estanterías del negocio que regenta María Teresa López no han dejado de llegar “nuevos inquilinos” en los últimos años para dar respuesta a un cambio de tendencia en la alimentación que ella, con más de dos décadas de trayectoria, ha notado “muchísimo”.

Así, junto a la frutera asoman arándanos, aguacates o mangos que se cultivan en la zona y se consumen cada vez más, pero también plantas como el jengibre o la cúrcuma que “ahora se venden mucho porque la gente los tritura para echarle al zumo o los ralla para las comidas”, indica.

Con todo, no es el producto que más ha crecido en ventas en Frutas y Verduras Tere, puesto que ese honor lo ostenta la remolacha. “Se saca muchísima ahora, me está sorprendiendo porque llevo muchos años aquí y no había pasado”, dice la placera, enumerando bondades como sus cualidades antioxidantes o su versatilidad.

Analiza López que las redes sociales, la televisión y los viajes están detrás de este cambio de hábitos, así como la forma de cocinar de las generaciones jóvenes en la que los pucheros están algo más relegados por la falta de tiempo o de conocimientos.

“Antes no se concebía en una casa no tener un saco de patatas y ahora se come muchísima menos”, advierte, observando también que el brócoli le está ganando terreno a la coliflor y que los grelos se despachan en menor cantidad. En cambio, otras verduras como el calabacín o las diferentes variedades de berenjena están en auge, “pero lo de siempre se va manteniendo”, constata.