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Diario de Ferrol

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Ferrol nas Letras

Un escrito apoiado por 20 entidades propón a Xaime Quintanilla para as Letras Galegas 2028

Coñecido o autor do ano que vén, ábrese a incógnita e xorden ideas futuras como a que xa recibiu a Academia

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
22/07/2026 23:02
O autor integrouse na mostra con motivo do centenario de Céltiga
O autor integrouse na mostra con motivo do centenario de Céltiga
Jorge Meis
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Neste mesmo mes de xullo, a Real Academia Galega fixo pública a decisión de adicar o Día das Letras Galegas, que este ano foron para Begoña Caamaño, a Xosé Neira Vilas (Vila de Cruces, 1928-2015). Antes incluso de circular esta nova, a RAG recibiu un escrito que chegaría dende Ferrol, apoiado naquel momento por 20 entidades, no que se presentou a candidatura de Xaime Quintanilla Martínez (A Coruña, 1898-1936) para o 17 de maio de 2028. Por este motivo, esta é a proposta máis prometedora até o de agora, unha homenaxe a outro veciño que daría continuidade á realizada a Ricardo Carvalho Calero no 2020.

Asociacións locais como Memoria Histórica Democrática, Fuco Buxán, Muíño do Vento, Ateneo Ferrolán, Club de Prensa de Ferrol, Ferrolterra Antiga, Sociedade Cultural Columba, Medulio e o Real Coro Toxos e Froles intégranse na lista de apoios á candidatura de Quintanilla xunto a outras entidades de distintos puntos de Galicia como o Seminario Galego da Masonería ou as fundacións 10 de Marzo, Celso Emilio Ferreiro e Luis Tilve, así como, a nivel estatal, a Pablo Iglesias.

Por outra parte, tamén subscriben a proposta o PSdeG-PSOE, as Xuventudes Socialistas de Galicia e as divisións ferrolá e coruñesa do partido, que precisamente conmemoraron o mes pasado no Cantón, onde se atopa o monolito na súa lembranza, o 128 aniversario do que foi o primeiro alcalde da cidade na Segunda República.

Non obstante, a faceta política, do mesmo xeito que ocorreu con anteriores homenaxeados nas Letras Galegas, quedaría nun segundo plano para a RAG, que no seu regulamento fai merecedores a figuras conectadas coa realidade de Galicia que contribuíran á dignificación da lingua e cultura propias.

Así, na candidatura que presentou Arturo Lamas en calidade de presidente do Toxos e Froles noméase a “especial relación” de Xaime Quintanilla co Real Coro, unha entidade da que “participou activamente”, chegando a ocupar a directiva como secretario e despois como presidente, e “destacando o seu labor de director artístico” que sería decisivo para a “consolidación como un dos grandes referentes culturais de Galicia”.

Irmandades

O escritor Henrique Dacosta, a raíz do traballo que realizou para o seu libro ‘Ferroláns na historia da literatura galega’ (Edicións Embora, 2007), pode ofrecer unha aproximación a Quintanilla, así como á práctica totalidade dos potenciais candidatos, xa que o seu obxectivo foi non deixar fóra ningún nome de Ferrolterra, Eume e Ortegal, dende a Idade Media até o momento da publicación.

Segundo explica este autor, destacaría ao candidato polo seu nexo coas Irmandades da Fala e a creación en Ferrol da editorial Céltiga, que “impulsa toda esa narrativa curta que faltaba na literatura galega naquel momento, porque a poesía, máis ou menos, nunca tivo unha interrupción”, e ademais popularizouna, lévandoa á venda en quioscos e librarías.

Xaime Quintanilla inaugurou a empresa editora, da que foi director, cunha das súas obras teatrais, ‘Alén’ (1921), no mesmo ano da fundación. Mais, tamén dentro deste xénero, Dacosta resalta o título ‘Donosiña’ por botar man dun “código tan transgresor do momento”. No ano anterior a aquela primeira publicación estreárase esta peza no Jofre, unha representación pola que o autor, que tamén foi actor neste mesmo pase, tivera “que saír ao paso dando unhas explicacións”. O centro da polémica estaba en que “a protagonista era unha muller adúltera”, que ademais namorara dun home que estaba sendo acollido da súa casa.

Así mesmo, a Colección Céltiga, da editorial homónima, foi estreada por outro dos seus textos, ‘Saudade’ (1922), unha novela que toca o tema da emigración e, a partir dunha parella que se separa nestas circunstancias, explórase o concepto do título, de “non saber moi ben a que corresponde ese sentimento daquilo que non se encontra”.

Debido a que o labor que resalta Dacosta sobre este autor está relacionado co compromiso de toda unha xeración por crear as obras narrativas e dramáticas das que había unha importante falla no noso idioma, o escritor tamén fai a súa propia suxerencia. Segundo sinalou, algún dos Días das Letras Galegas poderían dedicarse perfectamente “ás propias Irmandades en Ferrol xunto co Toxos e Froles, porque foi realmente o lugar onde se fixo ese teatro, onde había esa especie de escola de declamación, había un grupo de teatro e había actores como Charlón e Hermida, que tamén fixeron obra, ou Lois Amor Soto”.

“Para o meu entender é máis interesante facer unha candidatura grupal neste caso porque creo que é o suficientemente potente”, relata Henrique Dacosta, por suposto, incluíndo tamén á centenaria entidade cultural da cidade, xa que “o Toxos e Froles é fundamental, non se entenden as Irmandades sen o Coro e viceversa”.

Sexa Quintanilla como parte dun todo ou como protagonista, a proposta enviada á RAG polo Toxos, que vai acompañada dun informe anexo elaborado polos biógrafos e investigadores Ana Romero Masiá e Carlos Pereira Martínez, aínda está aberta á participación de outras “moitas fundacións e institucións pendentes de validar o seu apoio”, tal como se especifica ao remate da relación de entidades.

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