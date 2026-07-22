Rueda pone a Cándido Hermida como “exemplo de Galicia Calidade”

Hermida, con Rueda y Lorenzana, en su taller Daniel Alexandre

La visita que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hizo este miércoles a las instalaciones que la empresa Cándido Hermida tiene en el polígono de Río do Pozo fue para su fundador un “valioso respaldo al trabajo que venimos desarrollando, al compromiso que compartimos con el crecimiento económico, la innovación y el desarrollo de nuestra comunidad”.

El presidente del grupo que da trabajo a más de 600 personas guio a Rueda por los salones de exposición y los talleres para explicarle la evolución de un proyecto que nació como un pequeño taller de ebanistería para convertirse en un gigante que trabaja para algunas de las grandes multinacionales del planeta y cuyos productos están, o han estado, presentes en más de 80 países y 500 ciudades. “Su presencia aquí”, dijo Cándido Hermida, “demuestra la cercanía hacia el tejido empresarial de Galicia. Es importante sentir que las instituciones quieren conocer de primera mano nuestra realidad, retos y oportunidades” que, añadió, no dejan de presentarse, basadas en la “innovación y en la generación de valor”.

Rueda destacó el hecho de que el fundador “siga ao pé do canón” y subrayó el carácter familiar de la empresa en su nacimiento y su capacidad para mantener esa cercanía cuando cuenta con más de 600 empleados y empleadas. “Que sexa familiar explica moitas cousas”, aseguró el presidente del gobierno autonómico, “pois adoitan seguir o mesmo patrón, comezando por un pequeno taller e medrando ata converterse en referentes nos seus respectivos sectores”. Esa cualidad de empresa familiar permite “apreciar o esforzo e valorar o acadado”.

El máximo mandatario del ejecutivo autonómico, que estuvo acompañado de los alcaldes de Ferrol, Narón y Valdoviño, así como de la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, y de representantes del tejido empresarial de la provincia, quiso resaltar también la contribución de Cándido Hermida en otros ámbitos, más allá de su aportación a la generación de riqueza. “Cándido Hermida colabora coa Xunta en darlle unha volta ao sistema educativo, como proba o feito de que se implicara desde o comezo na Formación Profesional Dual. E isto é moi importante, pois supón que moitos mozos e mozas que se están formando poidan coñecer as grandes empresas coma esta e vexan que hai un futuro con emprego de calidade na nosa terra”.

Así, incidió en que el hecho de que grandes clientes, “os máis esixentes do mundo”, se hayan decantado “por un proveedor de Narón di moito do moito e moi ben que se traballa aquí; é unha mostra de Galicia Calidade”.

Además, Rueda hizo hincapié en el compromiso del gobierno que preside con el sector de la madera. “Temos unha materia prima fantástica que debemos pór en valor, e iso faise a través da transformación” que acometen empresas como Cándido Hermida.

Por último, recordó que el recién aprobado Plan director da industria forestal-madeira para el trienio 2026-2028 está dotado con 114 millones y de la nueva convocatoria de ayudas del programa XERA-Madeira, con un presupuesto de cinco millones, para fomentar el uso de este material en obras nuevas, rehabilitaciones y reformas de naves, establecimientos comerciales y viviendas. “Somos os primeiros en España en facelo”, dijo antes de afirmar que “a xente ten que ver que a madeira, cos tratamentos e técnicas actuais e con empresas coma esta, ten enormes posibilidades sen nada que envexarlle a ningunha outra técnica construtiva e ningún outro material”. De hecho, el compromiso es que la Xunta incorpore un 20% de madera en la estructura de las edificaciones públicas.